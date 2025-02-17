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Posted 17 февраля, 00:16

Published 17 февраля, 00:16

Modified 17 февраля, 00:18

Updated 17 февраля, 00:18

Сразу несколько ДТП перегородило трассу в пригороде Владивостока

Дорога усыпана разбитыми авто: с жестких аварий начался день во Владивостоке — фото

17 февраля 2025, 00:16
Фото: vostokmedia.com.

Сразу несколько ДТП перегородило трассу в пригороде Владивостока

Сюжет
ДТП
Утренний снег принес немало проблем автомобилистам в Приморье. Многие из них не смогли доехать вовремя на работу из-за побитых машин на обледенелых дорогах.

Дорога в Артем «заполонена» авариями, сообщают жители краевой столицы. Автомобилисты неумолимо били своих «ласточек» около «Фетисов Арены», судя по кадрам, все утро.

Фото: vostokmedia.com

Один из водителей умудрился потерять часть машины и отлететь вправо к леерному ограждению.

Фото: vostokmedia.com

В какой очередности стукались участники дорожных инцидентов — доподлинно неизвестно. Но ясно одно: начало рабочей недели выдалось совсем недобрым у тех, кто отправился в путь из пригорода в сторону Трудового.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы на 328% чаще стали обращаться к эвакуаторщикам. Такая тенденция связана с ухудшением погодных условий в регионе.

Эвакуаторы на пределе: что творится с автомобилями в Приморье?
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