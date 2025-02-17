Дорога усыпана разбитыми авто: с жестких аварий начался день во Владивостоке — фото

Posted 17 февраля, 00:16
Published 17 февраля, 00:16
Modified 17 февраля, 00:18
Updated 17 февраля, 00:18
Дорога в Артем «заполонена» авариями, сообщают жители краевой столицы. Автомобилисты неумолимо били своих «ласточек» около «Фетисов Арены», судя по кадрам, все утро.
Один из водителей умудрился потерять часть машины и отлететь вправо к леерному ограждению.
В какой очередности стукались участники дорожных инцидентов — доподлинно неизвестно. Но ясно одно: начало рабочей недели выдалось совсем недобрым у тех, кто отправился в путь из пригорода в сторону Трудового.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы на 328% чаще стали обращаться к эвакуаторщикам. Такая тенденция связана с ухудшением погодных условий в регионе.