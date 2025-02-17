Ему всего 16: резонансная история нападения на охранника продолжается в Приморье

Posted 17 февраля, 04:52
Published 17 февраля, 04:52
Modified 17 февраля, 04:54
Updated 17 февраля, 04:54
В Лучегорске произошло нападение на охранника магазина. Возмутительный инцидент заинтересовал стражей порядка.
В пресс-службе полиции сообщили, что силовики уже задержали предполагаемого нападающего. Им оказался 16-летний подросток. Его уже доставили в отделение для выяснения обстоятельств.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.
Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.
«В 16 лет воровать алкоголь? Серьезно?»
«Он же подросток. Какой кошмар»;
«Вопрос: где он взял биту?»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки хотели похитить ребенка во Владивостоке. Также подозреваемые обстреляли мужчину, который хотел защитить юного горожанина.