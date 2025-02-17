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Posted 17 февраля, 04:52

Published 17 февраля, 04:52

Modified 17 февраля, 04:54

Updated 17 февраля, 04:54

Появились возмутительные подробности нападения на охранника в Приморском крае

Ему всего 16: резонансная история нападения на охранника продолжается в Приморье

17 февраля 2025, 04:52
Фото: 1MI.

Появились возмутительные подробности нападения на охранника в Приморском крае

Сюжет
Нападение
Случай, который приключился в Лучегорске, возмутил многих приморцев. Также появились новые детали возмутительного происшествия.

В Лучегорске произошло нападение на охранника магазина. Возмутительный инцидент заинтересовал стражей порядка.

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В пресс-службе полиции сообщили, что силовики уже задержали предполагаемого нападающего. Им оказался 16-летний подросток. Его уже доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.

«В 16 лет воровать алкоголь? Серьезно?»
«Он же подросток. Какой кошмар»;
«Вопрос: где он взял биту?»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки хотели похитить ребенка во Владивостоке. Также подозреваемые обстреляли мужчину, который хотел защитить юного горожанина.

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#Новости#Общество#Владивосток#Нападение#Магазин#Приморский край#Происшествия
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