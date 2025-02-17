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Posted 17 февраля, 00:58

Published 17 февраля, 00:58

Modified 17 февраля, 01:00

Updated 17 февраля, 01:00

Защитника ребенка избили и обстреляли в Приморье

Хотели не только похитить, но и убить: мужчину обстреляли во Владивостоке

17 февраля 2025, 00:58
Фото: 1MI.

Защитника ребенка избили и обстреляли в Приморье

Сюжет
Нападение
Приморец, рискуя собой, спас мальчишку во Владивостоке. Отважный горожанин чудом остался жив после пальбы.

В дальневосточной столице на проспекте Красного Знамени произошло покушение на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Минувшим вечером горожанин не позволил компании приморцев уволочь ребенка в неизвестном направлении. В результате потасовки предполагаемые злоумышленники, — два подростка и один 19-летний парень, — открыли стрельбу из аэрозольного пистолета и пневматов, затем догнали заступника и избили его.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту покушения на убийство на проспекте Красного Знамени во Владивостоке

Личности нападавших установлены. Двоих подозреваемых уже задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело: покушение на убийство группой лиц.

Надзорное ведомство взяло на контроль данное происшествие.

«Кроме того, прокуратура организовала проверку в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам которой ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае похитили мужчину.

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