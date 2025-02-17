Хотели не только похитить, но и убить: мужчину обстреляли во Владивостоке

Минувшим вечером горожанин не позволил компании приморцев уволочь ребенка в неизвестном направлении. В результате потасовки предполагаемые злоумышленники, — два подростка и один 19-летний парень, — открыли стрельбу из аэрозольного пистолета и пневматов, затем догнали заступника и избили его.