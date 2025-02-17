Картина дня в Приморье: опасная стихия, покалеченный автобус и буллинг стилистки

Posted 17 февраля, 11:24
Published 17 февраля, 11:24
Modified 17 февраля, 11:26
Updated 17 февраля, 11:26
Огонь подбирается к городам?
Природные палы распространяются в Приморье. Правительство края сообщает о том, что в нескольких муниципалитетах ввели особый противопожарный режим.
Покалечил и бросился бежать
Пассажир автобуса громко ругался матом, буянил и агрессивно реагировал на замечания. Позже он вышел из автобуса и разбил окно и зеркало. Полиция Приморья проводит проверку.
Булли или жертва буллинга?
Начинающий стилист из Владивостока хлебнула полной ложкой «интернет-любви» после неосторожного комментария о весе блогера. Теперь люди со всей страны следят за драмой, которая развернулась в онлайн-пространстве, и похоже, учиться стилисту придется не только моде, но и хорошим манерам.