Картина дня в Приморье: опасная стихия, покалеченный автобус и буллинг стилистки

Начинающий стилист из Владивостока хлебнула полной ложкой «интернет-любви» после неосторожного комментария о весе блогера. Теперь люди со всей страны следят за драмой, которая развернулась в онлайн-пространстве, и похоже, учиться стилисту придется не только моде, но и хорошим манерам.