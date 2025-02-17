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Posted 17 февраля, 11:24

Published 17 февраля, 11:24

Modified 17 февраля, 11:26

Updated 17 февраля, 11:26

Картина дня в Приморье: опасная стихия, покалеченный автобус и буллинг стилистки

Картина дня в Приморье: опасная стихия, покалеченный автобус и буллинг стилистки

17 февраля 2025, 11:24
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Огонь подбирается к городам?

Природные палы распространяются в Приморье. Правительство края сообщает о том, что в нескольких муниципалитетах ввели особый противопожарный режим.

Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах Приморья
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Покалечил и бросился бежать

Пассажир автобуса громко ругался матом, буянил и агрессивно реагировал на замечания. Позже он вышел из автобуса и разбил окно и зеркало. Полиция Приморья проводит проверку.

Буянил, вышел и выбил окно: хулиган разошелся в автобусе в Приморье
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Булли или жертва буллинга?

Начинающий стилист из Владивостока хлебнула полной ложкой «интернет-любви» после неосторожного комментария о весе блогера. Теперь люди со всей страны следят за драмой, которая развернулась в онлайн-пространстве, и похоже, учиться стилисту придется не только моде, но и хорошим манерам.

Стилист из Владивостока стала жертвой буллинга в Интернете — хейт со всей страны
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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