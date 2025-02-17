«Кто здесь?» — в Приморском крае один олень сам себя напугал — видео

Posted 17 февраля, 07:33
Published 17 февраля, 07:33
Modified 17 февраля, 07:35
Updated 17 февраля, 07:35
Удивительное видео с перепуганным оленем было снято фотоловушкой, установленной фотографом Игорем Метельским в Анучинском районе Приморья.
Даже любопытно, что же так напугало рогатого, что он буквально запутался в четырёх ногах и удирал, сломя голову?
Спросить бы, но не ответит же. Удрал…
В АНО «Центр „Амурский тигр“ отметили, что это очень интересные кадры.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто в Приморском крае приуныл от того, что утром опять шёл снег.