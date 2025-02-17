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Posted 17 февраля, 07:33

Published 17 февраля, 07:33

Modified 17 февраля, 07:35

Updated 17 февраля, 07:35

Забавное видео с перепуганным оленем сняла фотоловушка в Приморском крае

«Кто здесь?» — в Приморском крае один олень сам себя напугал — видео

17 февраля 2025, 07:33
Фото: Изображение Midjourney.

Забавное видео с перепуганным оленем сняла фотоловушка в Приморском крае

Сюжет
Животные
Он медленно и осторожно подошёл к странной штуке, которую раньше не видел. Присмотрелся. Принюхался… И вдруг как рванул бежать — сломя голову, упал, вскочил снова! Что случилось в тайге в Анучинском районе? Загадка.

Удивительное видео с перепуганным оленем было снято фотоловушкой, установленной фотографом Игорем Метельским в Анучинском районе Приморья.

Даже любопытно, что же так напугало рогатого, что он буквально запутался в четырёх ногах и удирал, сломя голову?

Спросить бы, но не ответит же. Удрал…

В АНО «Центр „Амурский тигр“ отметили, что это очень интересные кадры.

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#Новости#Животные#Приморский край#Живая природа#Приморье
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