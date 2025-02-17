«Кто здесь?» — в Приморском крае один олень сам себя напугал — видео

Забавное видео с перепуганным оленем сняла фотоловушка в Приморском крае

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Он медленно и осторожно подошёл к странной штуке, которую раньше не видел. Присмотрелся. Принюхался… И вдруг как рванул бежать — сломя голову, упал, вскочил снова! Что случилось в тайге в Анучинском районе? Загадка.

Удивительное видео с перепуганным оленем было снято фотоловушкой, установленной фотографом Игорем Метельским в Анучинском районе Приморья. Даже любопытно, что же так напугало рогатого, что он буквально запутался в четырёх ногах и удирал, сломя голову? Спросить бы, но не ответит же. Удрал… В АНО «Центр „Амурский тигр“ отметили, что это очень интересные кадры. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто в Приморском крае приуныл от того, что утром опять шёл снег. «Что, всё ещё не лето?» — уныло встретил снег пятнистый красавчик в Приморском крае Узнать подробнее