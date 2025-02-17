Лютые морозы и снегопад: гололед и дневная оттепель продолжат буйствовать в Приморье

Posted 17 февраля, 01:15
Published 17 февраля, 01:15
Modified 17 февраля, 01:17
Updated 17 февраля, 01:17
В минувшие выходные погода в регионе была более, чем идеальной. Столбики термометров поднялись до +7 °С. Даже не смотря на циклон, в воскресенье воздух успел прогреться до нуля, сообщает «Примгидромет». Однако обстановка круто изменилась в ночь на понедельник. Минимальные температуры понизились до -28 °С.
Погодные качели и снегопад спровоцировали обледенение дорог. Тем не менее, сегодня, 17 февраля, днем потеплеет до -2 °С.
В ближайшие сутки обстановка не поменяется. Зимние осадки продолжатся, ночью 28-градусный мороз окутает Приморье. Во вторник максимальные температуры станут ниже, чем в понедельник.
Во Владивостоке температурный максимум составил +5 °С. Сегодня днем уличные градусники покажут -4 — -6 °С. Завтра в краевой столице будет еще прохладнее, — -6 — -9 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежные сугробы и пробки удивили жителей Владивостока.