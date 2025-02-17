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Posted 17 февраля, 01:15

Published 17 февраля, 01:15

Modified 17 февраля, 01:17

Updated 17 февраля, 01:17

Погодные качели и мощные морозы закуют в лед дороги Приморского края

Лютые морозы и снегопад: гололед и дневная оттепель продолжат буйствовать в Приморье

17 февраля 2025, 01:15
Фото: vostokmedia.com.

Погодные качели и мощные морозы закуют в лед дороги Приморского края

Сюжет
Погода
Февраль решил, что жителям Приморского края расслабляться нельзя. Морозы и снег вернулись в регион.

В минувшие выходные погода в регионе была более, чем идеальной. Столбики термометров поднялись до +7 °С. Даже не смотря на циклон, в воскресенье воздух успел прогреться до нуля, сообщает «Примгидромет». Однако обстановка круто изменилась в ночь на понедельник. Минимальные температуры понизились до -28 °С.

Погодные качели и снегопад спровоцировали обледенение дорог. Тем не менее, сегодня, 17 февраля, днем потеплеет до -2 °С.

В ближайшие сутки обстановка не поменяется. Зимние осадки продолжатся, ночью 28-градусный мороз окутает Приморье. Во вторник максимальные температуры станут ниже, чем в понедельник.

Во Владивостоке температурный максимум составил +5 °С. Сегодня днем уличные градусники покажут -4 — -6 °С. Завтра в краевой столице будет еще прохладнее, — -6 — -9 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежные сугробы и пробки удивили жителей Владивостока.

Пробки, сугробы — как снег удивил с утра жителей Приморского края — видео
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снег#Приморский край
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