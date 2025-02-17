Лютые морозы и снегопад: гололед и дневная оттепель продолжат буйствовать в Приморье

В минувшие выходные погода в регионе была более, чем идеальной. Столбики термометров поднялись до +7 °С. Даже не смотря на циклон, в воскресенье воздух успел прогреться до нуля, сообщает «Примгидромет». Однако обстановка круто изменилась в ночь на понедельник. Минимальные температуры понизились до -28 °С.