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Posted 17 февраля, 04:38

Published 17 февраля, 04:38

Modified 17 февраля, 04:40

Updated 17 февраля, 04:40

Отдых на туристической базе мог закончиться трагедией в Приморском крае

Могла стать инвалидом: чем закончился отдых на популярной турбазе Приморья?

17 февраля 2025, 04:38
Фото: 1MI.

Отдых на туристической базе мог закончиться трагедией в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Юная спортсменка приехала на популярнейшую гору во Владивостоке для отдыха. Однако ей пришлось экстренно отправиться в больницу.

На «Комете» 17-летняя сноубордистка получила серьезную травму, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы.

Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшую в медучреждение. Врачи поставили неутешительный диагноз юной спортсменке — закрытый оскольчатый косо-спиральный перелом средней трети обеих костей голени со смещением.

Неверная диагностика могла привести к непоправимым последствиям — от хронической боли до инвалидности. Однако профессионализм и быстрая реакция позволила пациентке продолжить полноценную жизнь без длительных восстановительных процессов, которые могли растянуться на годы.

«Первоначально было проведено консервативное лечение методом скелетного вытяжения. Удалось идеально выставить ось конечности и достичь правильного положения отломков, что было критически важно для предотвращения деформации и дальнейших осложнений. Вторым этапом, спустя три недели, при достижении формирования костной мозоли, пациентке наложили циркулярную гипсовую повязку — замкнутое кольцо из гипса, которое полностью окружает конечность. Этот метод применяется для надежной фиксации перелома и предотвращения смещения отломков. Циркулярная повязка равномерно распределяет давление по всей поверхности конечности, способствуя правильному сращиванию костей и сводя к минимуму риск возникновения осложнений», — рассказывает заведующая детским ортопедо-травматологическим отделением «ВКБ№2» Ирина Гук.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как кирпичная стена рухнула на мужчину в Приморском крае.

Весь переломан и легкие почти отказали: кирпичная стена рухнула на мужчину в Приморье
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