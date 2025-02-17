Могла стать инвалидом: чем закончился отдых на популярной турбазе Приморья?

Posted 17 февраля, 04:38
Published 17 февраля, 04:38
Modified 17 февраля, 04:40
Updated 17 февраля, 04:40
На «Комете» 17-летняя сноубордистка получила серьезную травму, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы.
Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшую в медучреждение. Врачи поставили неутешительный диагноз юной спортсменке — закрытый оскольчатый косо-спиральный перелом средней трети обеих костей голени со смещением.
Неверная диагностика могла привести к непоправимым последствиям — от хронической боли до инвалидности. Однако профессионализм и быстрая реакция позволила пациентке продолжить полноценную жизнь без длительных восстановительных процессов, которые могли растянуться на годы.
«Первоначально было проведено консервативное лечение методом скелетного вытяжения. Удалось идеально выставить ось конечности и достичь правильного положения отломков, что было критически важно для предотвращения деформации и дальнейших осложнений. Вторым этапом, спустя три недели, при достижении формирования костной мозоли, пациентке наложили циркулярную гипсовую повязку — замкнутое кольцо из гипса, которое полностью окружает конечность. Этот метод применяется для надежной фиксации перелома и предотвращения смещения отломков. Циркулярная повязка равномерно распределяет давление по всей поверхности конечности, способствуя правильному сращиванию костей и сводя к минимуму риск возникновения осложнений», — рассказывает заведующая детским ортопедо-травматологическим отделением «ВКБ№2» Ирина Гук.
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