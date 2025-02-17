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Posted 17 февраля, 07:44

Published 17 февраля, 07:44

Modified 17 февраля, 07:46

Updated 17 февраля, 07:46

Мужчина разбил стекло в маршрутном автобусе в Приморском крае

Молча отомстил: бесстыдник не стал ругаться и «покалечил» автобус в Приморье

17 февраля 2025, 07:44
Фото: 1MI.

Мужчина разбил стекло в маршрутном автобусе в Приморском крае

Сюжет
Автобус
Конфликт между водителем и пассажиром закончился, не успев начаться в Приморском крае. В результате пострадал ни в чем неповинный автобус.

В Артеме нарушитель порядка разбил окно в маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Силовики установили, что нетрезвый мужчина громко говорил по мобильному телефону. Более того, он ругался нецензурными словами. Водитель сделал замечание буйному пассажиру, но тот проигнорировал критику.

Зато, выйдя на остановке, он разбил стекло и сломал зеркало заднего вида. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

На мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как подростки намеревались похитить ребенка, затем устроили пальбу во Владивостоке.

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