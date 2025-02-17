Молча отомстил: бесстыдник не стал ругаться и «покалечил» автобус в Приморье

Posted 17 февраля, 07:44
Published 17 февраля, 07:44
Modified 17 февраля, 07:46
Updated 17 февраля, 07:46
В Артеме нарушитель порядка разбил окно в маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Силовики установили, что нетрезвый мужчина громко говорил по мобильному телефону. Более того, он ругался нецензурными словами. Водитель сделал замечание буйному пассажиру, но тот проигнорировал критику.
Зато, выйдя на остановке, он разбил стекло и сломал зеркало заднего вида. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
На мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство.
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