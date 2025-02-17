vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 09:53

Published 17 февраля, 09:53

Modified 17 февраля, 09:55

Updated 17 февраля, 09:55

Морозы и снег вернутся уже скоро: погода резко изменится в Приморье

Морозы и снег вернутся уже скоро: погода резко изменится в Приморье

17 февраля 2025, 09:53
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Синоптики обещают резкое изменение погоды в Приморском крае. В регионе похолодает, местами пройдет снег.

18 февраля в Приморье погоду будет определять тыловая часть циклона, в некоторых районах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, с умеренной силой, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -9 до -27°C, днем — от -4 до -15°C.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит -12…-14°C, а днем — -7…-9°C. В Уссурийске также будет переменная облачность и без осадков, температура ночью -15…-17°C, днем -5…-7°C. В Находке погода будет похожей: переменная облачность, температура ночью -10…-12°C, днем — -5…-7°C.

Жителям региона стоит подготовиться к холодной и снежной погоде в ближайшие дни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февральская «жара» в Приморье отступит.

Аномальный рекорд достигнут: жара обернется «адскими» морозами и снегом в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Снег, морозы и гололедица: о погоде в субботу в Приморье рассказали синоптикиДо -34°С и сильный северный ветер: резко похолодало в ПриморьеНовый циклон обрушится на Приморье уже завтра — где снег пойдет уже утром?
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Циклон#Снег#Приморский край#Синоптики#Приморье#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика