Морозы и снег вернутся уже скоро: погода резко изменится в Приморье

Posted 17 февраля, 09:53
Published 17 февраля, 09:53
Modified 17 февраля, 09:55
Updated 17 февраля, 09:55
18 февраля в Приморье погоду будет определять тыловая часть циклона, в некоторых районах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, с умеренной силой, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -9 до -27°C, днем — от -4 до -15°C.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит -12…-14°C, а днем — -7…-9°C. В Уссурийске также будет переменная облачность и без осадков, температура ночью -15…-17°C, днем -5…-7°C. В Находке погода будет похожей: переменная облачность, температура ночью -10…-12°C, днем — -5…-7°C.
Жителям региона стоит подготовиться к холодной и снежной погоде в ближайшие дни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февральская «жара» в Приморье отступит.