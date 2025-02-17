Морозы и снег вернутся уже скоро: погода резко изменится в Приморье

18 февраля в Приморье погоду будет определять тыловая часть циклона, в некоторых районах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, с умеренной силой, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -9 до -27°C, днем — от -4 до -15°C.