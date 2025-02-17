Не вор, но «лютый» дебошир: полную жесть сотворил мужчина с битой в Приморье — видео

Posted 17 февраля, 03:22
Published 17 февраля, 03:22
Modified 17 февраля, 03:25
Updated 17 февраля, 03:25
В Лучегорске охранник собственной головой отстоял товар в магазине. Доблестный сотрудник безопасности не дал злоумышленнику украсть бутылку с алкоголем, однако молодой человек не угомонился, отметили в новых медиа.
Несостоявшийся воришка вернулся в супермаркет с битой и жестоко избил оппонента. Приморцу пришлось спасаться бегством от агрессивного любителя горячительных напитков. Возмутительный инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что малолетние хулиганы едва не лишили жизни отважного жителя Владивостока.