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Posted 17 февраля, 03:22

Published 17 февраля, 03:22

Modified 17 февраля, 03:25

Updated 17 февраля, 03:25

Мужчина избил битой охранника в магазине Приморского края

Не вор, но «лютый» дебошир: полную жесть сотворил мужчина с битой в Приморье — видео

17 февраля 2025, 03:22
Фото: 1MI.

Мужчина избил битой охранника в магазине Приморского края

Сюжет
Кража
Покупатель оказался вовсе не покупателем в Приморском крае. Мужчина не только попытался украсть бутылку, но и отомстил тому, кто не позволил ему сотворить этого.

В Лучегорске охранник собственной головой отстоял товар в магазине. Доблестный сотрудник безопасности не дал злоумышленнику украсть бутылку с алкоголем, однако молодой человек не угомонился, отметили в новых медиа.

Несостоявшийся воришка вернулся в супермаркет с битой и жестоко избил оппонента. Приморцу пришлось спасаться бегством от агрессивного любителя горячительных напитков. Возмутительный инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что малолетние хулиганы едва не лишили жизни отважного жителя Владивостока.

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