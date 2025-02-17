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Posted 17 февраля, 04:09

Published 17 февраля, 04:09

Modified 17 февраля, 04:11

Updated 17 февраля, 04:11

Два человека нуждались в медицинской помощи на борту лайнера из Приморского края

Опасность между небом и землей: двоим пассажирам стало плохо в самолете из Приморья

17 февраля 2025, 04:09
Фото: 1MI.

Два человека нуждались в медицинской помощи на борту лайнера из Приморского края

Сюжет
Самолеты
Медики Приморского краевого наркологического диспансера показали высший пилотаж на борту авиалайнера, который отправлялся в рейс Москва — Владивосток.

Перед самым взлетом случился форс-мажор, — одному из пассажиров стало плохо, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Специалисты медучреждения незамедлительно откликнулись на просьбу командира авиалайнера об оказании помощи человеку.

Врачи осмотрели пассажира и рекомендовали персоналу воздушного судна вызвать скорую помощь, так как путешественник был в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, во время полета без внештатных ситуаций не обошлось.

«На этот раз помощь потребовалась пассажиру с гипотоническим кризом. Благодаря слаженным действиям наших специалистов удалось стабилизировать состояние человека и продолжить полёт без вынужденной посадки в середине маршрута», — подчеркнули в ведомстве.

К слову, по счастливой случайности медицинский психолог Наталья Баталова оказалась на борту самолета. Именно она стабилизировала эмоциональное состояние экипажа и бортпроводников.

«В завершении полёта специалисты, оказавшие медицинскую и психологическую помощь, получили благодарность от командира воздушного судна, а пассажиры рейса поддержали аплодисментами наших врачей», — отметили в Минздраве.
Фото: gbuz_knd

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дебоширка из Приморья устроила скандал в Камчатском крае.

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