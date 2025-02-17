Опасность между небом и землей: двоим пассажирам стало плохо в самолете из Приморья

Posted 17 февраля, 04:09
Published 17 февраля, 04:09
Modified 17 февраля, 04:11
Updated 17 февраля, 04:11
Перед самым взлетом случился форс-мажор, — одному из пассажиров стало плохо, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Специалисты медучреждения незамедлительно откликнулись на просьбу командира авиалайнера об оказании помощи человеку.
Врачи осмотрели пассажира и рекомендовали персоналу воздушного судна вызвать скорую помощь, так как путешественник был в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, во время полета без внештатных ситуаций не обошлось.
«На этот раз помощь потребовалась пассажиру с гипотоническим кризом. Благодаря слаженным действиям наших специалистов удалось стабилизировать состояние человека и продолжить полёт без вынужденной посадки в середине маршрута», — подчеркнули в ведомстве.
К слову, по счастливой случайности медицинский психолог Наталья Баталова оказалась на борту самолета. Именно она стабилизировала эмоциональное состояние экипажа и бортпроводников.
«В завершении полёта специалисты, оказавшие медицинскую и психологическую помощь, получили благодарность от командира воздушного судна, а пассажиры рейса поддержали аплодисментами наших врачей», — отметили в Минздраве.