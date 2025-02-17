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Posted 17 февраля, 10:35

Published 17 февраля, 10:35

Modified 17 февраля, 10:37

Updated 17 февраля, 10:37

Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах Приморья

Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах Приморья

17 февраля 2025, 10:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
Природные палы распространяются в Приморье. Правительство края сообщает о том, что в нескольких муниципалитетах ввели особый противопожарный режим.

В связи с повышенной пожарной опасностью, в ряде муниципалитетов Приморского края введен особый противопожарный режим или режим повышенной готовности.

Режим повышенной готовности действует в следующих округах: Владивостокском, Находкинском, Артёмовском, Михайловском, Дальнегорском и Тернейском.

Особый противопожарный режим введен в Уссурийском городском округе, городском округе Большой Камень, ЗАТО Фокино, Партизанске, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском округах и Надеждинском районе.

Во время действия ОПР вводятся дополнительные ограничения, направленные на предотвращение возникновения пожаров. Подробности о действующих запретах и мерах безопасности уточняйте в администрациях муниципалитетов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь распространяется в Приморье.

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