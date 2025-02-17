Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах Приморья

Posted 17 февраля, 10:35
Published 17 февраля, 10:35
Modified 17 февраля, 10:37
Updated 17 февраля, 10:37
В связи с повышенной пожарной опасностью, в ряде муниципалитетов Приморского края введен особый противопожарный режим или режим повышенной готовности.
Режим повышенной готовности действует в следующих округах: Владивостокском, Находкинском, Артёмовском, Михайловском, Дальнегорском и Тернейском.
Особый противопожарный режим введен в Уссурийском городском округе, городском округе Большой Камень, ЗАТО Фокино, Партизанске, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском округах и Надеждинском районе.
Во время действия ОПР вводятся дополнительные ограничения, направленные на предотвращение возникновения пожаров. Подробности о действующих запретах и мерах безопасности уточняйте в администрациях муниципалитетов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь распространяется в Приморье.