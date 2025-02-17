Паровозик, который не смог: движение «замерло» на федеральной трассе Приморья — фото

Паровозик из десятков фур внезапно образовался на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Затор случился из-за гололеда, сообщают очевидцы. Судя по всему, субботняя «весна» схлестнулась с ночными осадками и теперь в крае ездить стало опасно.