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Posted 17 февраля, 01:46

Published 17 февраля, 01:46

Modified 17 февраля, 01:48

Updated 17 февраля, 01:48

Десятки грузовиков застряли в ледяных оковах на трассе в Приморском крае

Паровозик, который не смог: движение «замерло» на федеральной трассе Приморья — фото

17 февраля 2025, 01:46
Фото: vostokmedia.com.

Десятки грузовиков застряли в ледяных оковах на трассе в Приморском крае

Сюжет
Погода
Циклон натворил немало дел в Приморском крае. Федеральная трасса встала «колом».

Паровозик из десятков фур внезапно образовался на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Затор случился из-за гололеда, сообщают очевидцы. Судя по всему, субботняя «весна» схлестнулась с ночными осадками и теперь в крае ездить стало опасно.

Более того, легковые автомобили угодили в аварии на проблемном участке, отмечают приморцы.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария заблокировала движение в пригороде дальневосточной столице. Автомобилисты двигаются по одной полосе в сторону Артема.

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