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Posted 17 февраля, 04:07

Published 17 февраля, 04:07

Modified 17 февраля, 04:09

Updated 17 февраля, 04:09

Автопробег, посвящённый 23 февраля, состоится во Владивостоке

Патриотический автопробег состоится во Владивостоке в День защитника Отечества

17 февраля 2025, 04:07
Фото: 1MI.

Автопробег, посвящённый 23 февраля, состоится во Владивостоке

Сюжет
Память
Патриотическому воспитанию молодёжи и единству многонациональной России будет посвящён автопробег, который состоится 23 февраля во Владивостоке.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: автопробег будет посвящён Дню защитника Отечества, а среди целей его проведения — патриотическое воспитание граждан Приморского края, привлечения внимания к преимуществам единства многонационального народа России.

Начнётся акция в 10.30 на остановке «Фабрика „Заря“ — здесь пройдёт сбор и регистрация, построение. В 11 часов колонна двинется в центр города. Первый митинг и возложение цветов пройдут в 11.20 в парке Победы, у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

В 11.40 колонна прибудет к Мемориальному комплексу «Боевая слава ТОФ», где участники возложат цветы к Вечному огню.

В 12.20 участники автопробега почтут память воинов-пограничников у памятника на остановке «Гайдамак».

Затем колонна отправится к финальной точке пробега — кинотеатру «Галатика».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что памятники во Владивостоке отмоют к 80-летию Победы.

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#Новости#Владивосток#День защитника Отечества#Память#Приморский край
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