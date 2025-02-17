Патриотический автопробег состоится во Владивостоке в День защитника Отечества

Начнётся акция в 10.30 на остановке «Фабрика „Заря“ — здесь пройдёт сбор и регистрация, построение. В 11 часов колонна двинется в центр города. Первый митинг и возложение цветов пройдут в 11.20 в парке Победы, у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.