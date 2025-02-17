Патриотический автопробег состоится во Владивостоке в День защитника Отечества

Posted 17 февраля, 04:07
Published 17 февраля, 04:07
Modified 17 февраля, 04:09
Updated 17 февраля, 04:09
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: автопробег будет посвящён Дню защитника Отечества, а среди целей его проведения — патриотическое воспитание граждан Приморского края, привлечения внимания к преимуществам единства многонационального народа России.
Начнётся акция в 10.30 на остановке «Фабрика „Заря“ — здесь пройдёт сбор и регистрация, построение. В 11 часов колонна двинется в центр города. Первый митинг и возложение цветов пройдут в 11.20 в парке Победы, у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.
В 11.40 колонна прибудет к Мемориальному комплексу «Боевая слава ТОФ», где участники возложат цветы к Вечному огню.
В 12.20 участники автопробега почтут память воинов-пограничников у памятника на остановке «Гайдамак».
Затем колонна отправится к финальной точке пробега — кинотеатру «Галатика».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что памятники во Владивостоке отмоют к 80-летию Победы.