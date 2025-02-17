Погибала в дыму: женщина не смогла выбраться самостоятельно из пожара в Приморье

Posted 17 февраля, 06:15
Published 17 февраля, 06:15
Modified 17 февраля, 06:17
Updated 17 февраля, 06:17
В Находке пожар охватил многоквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пламя раскинулось на балконах на втором и третьем этажах. Огнеборцы ликвидировали возгорание, которое уничтожило 20 квадратных метров.
Также спасатели вынесли из задымленной квартиры пожилую маломобильную женщину. В результате инцидента никто не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь распространился на нескольких машинах на подземной парковке во Владивостоке. Два автомобиля сгорело дотла.