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Posted 17 февраля, 06:15

Published 17 февраля, 06:15

Modified 17 февраля, 06:17

Updated 17 февраля, 06:17

Спасатели вытащили из горящего дома пожилую женщину в Приморском крае

Погибала в дыму: женщина не смогла выбраться самостоятельно из пожара в Приморье

17 февраля 2025, 06:15
Фото: Изображение Midjourney.

Спасатели вытащили из горящего дома пожилую женщину в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Огненное происшествие едва не погубило жительницу Находки. Однако пожарные вытащили беспомощную горожанку из смертельных оков дыма.

В Находке пожар охватил многоквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пламя раскинулось на балконах на втором и третьем этажах. Огнеборцы ликвидировали возгорание, которое уничтожило 20 квадратных метров.

Также спасатели вынесли из задымленной квартиры пожилую маломобильную женщину. В результате инцидента никто не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь распространился на нескольких машинах на подземной парковке во Владивостоке. Два автомобиля сгорело дотла.

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