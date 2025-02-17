Полиция проверяет информацию о похищении таксиста во Владивостоке

Полиция Владивостока проводит проверку появившейся в СМИ информации о похищении таксиста в районе аэропорта. Сообщается, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Предположительно, конфликт произошел между местным водителем и таксистами-мигрантами из-за конкуренции на рынке услуг.