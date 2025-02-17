Полиция проверяет информацию о похищении таксиста во Владивостоке

Posted 17 февраля, 09:06
Published 17 февраля, 09:06
Modified 17 февраля, 09:08
Updated 17 февраля, 09:08
Полиция Владивостока проводит проверку появившейся в СМИ информации о похищении таксиста в районе аэропорта. Сообщается, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Предположительно, конфликт произошел между местным водителем и таксистами-мигрантами из-за конкуренции на рынке услуг.
«Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте инициативно проводится процессуальная проверка. Все участники конфликта установлены. Заявления от граждан не поступали. Дополнительная информация будет опубликована позднее», — сообщает Дальневосточная полиция.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении ра мужчину во Владивостоке.