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Posted 17 февраля, 09:06

Published 17 февраля, 09:06

Modified 17 февраля, 09:08

Updated 17 февраля, 09:08

Полиция проверяет информацию о похищении таксиста во Владивостоке

Полиция проверяет информацию о похищении таксиста во Владивостоке

17 февраля 2025, 09:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Аэропорт
Водителя такси похитили из-за того, что он перешел дорогу коллегам, сообщают очевидцы. Полиция Владивостока проверяет информацию.

Полиция Владивостока проводит проверку появившейся в СМИ информации о похищении таксиста в районе аэропорта. Сообщается, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Предположительно, конфликт произошел между местным водителем и таксистами-мигрантами из-за конкуренции на рынке услуг.

«Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте инициативно проводится процессуальная проверка. Все участники конфликта установлены. Заявления от граждан не поступали. Дополнительная информация будет опубликована позднее», — сообщает Дальневосточная полиция.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении ра мужчину во Владивостоке.

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