Попалась, красотка: юную тигрицу отловили в Дальнереченском районе

Posted 16 февраля, 23:47
Published 16 февраля, 23:47
Modified 16 февраля, 23:49
Updated 16 февраля, 23:49
В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: это молодая самка, предположительно „сестра“ тигра, отловленного возле села Эбергард в декабре 2024 года.
— Животное было осмотрено на месте, внешних травм и повреждений у тигрицы не обнаружено. Она доставлена в центр реабилитации МРОО «Центр „Тигр“, где будет произведено более тщательное исследование состояния животного, — сообщили в центре „Амурский тигр“ .
После вердикта ветеринаров судьбу тигрицы решит Росприроднадзор.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об отловленном в Хасанском районе тигре-драчуне.