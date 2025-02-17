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Posted 16 февраля, 23:47

Published 16 февраля, 23:47

Modified 16 февраля, 23:49

Updated 16 февраля, 23:49

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Попалась, красотка: юную тигрицу отловили в Дальнереченском районе

16 февраля 2025, 23:47
Фото: @amurtigercenter.

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Сюжет
Тигр
В ночь на воскресенье в Приморском крае на окраине Дальнереченска сотрудники охотнадзора отловили молодую — 1,5 года — тигрицу.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: это молодая самка, предположительно „сестра“ тигра, отловленного возле села Эбергард в декабре 2024 года.

— Животное было осмотрено на месте, внешних травм и повреждений у тигрицы не обнаружено. Она доставлена в центр реабилитации МРОО «Центр „Тигр“, где будет произведено более тщательное исследование состояния животного, — сообщили в центре „Амурский тигр“ .

После вердикта ветеринаров судьбу тигрицы решит Росприроднадзор.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об отловленном в Хасанском районе тигре-драчуне.

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#Новости#Владивосток#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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