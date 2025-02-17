Попалась, красотка: юную тигрицу отловили в Дальнереченском районе

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Сюжет Тигр

В ночь на воскресенье в Приморском крае на окраине Дальнереченска сотрудники охотнадзора отловили молодую — 1,5 года — тигрицу.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: это молодая самка, предположительно „сестра“ тигра, отловленного возле села Эбергард в декабре 2024 года. — Животное было осмотрено на месте, внешних травм и повреждений у тигрицы не обнаружено. Она доставлена в центр реабилитации МРОО «Центр „Тигр“, где будет произведено более тщательное исследование состояния животного, — сообщили в центре „Амурский тигр“ . После вердикта ветеринаров судьбу тигрицы решит Росприроднадзор. Ранее «Восток-Медиа» сообщало об отловленном в Хасанском районе тигре-драчуне. Лапы в крови: раненого амурского тигра отловили в Приморье — фото Узнать подробнее