vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 02:15

Published 17 февраля, 02:15

Modified 17 февраля, 02:17

Updated 17 февраля, 02:17

Автомобиль разорвало на куски после чудовищной аварии в Приморском крае

Пострадавший лежит на голой земле: машину разорвало после ДТП в Приморье — видео

17 февраля 2025, 02:15
Фото: 1MI.

Автомобиль разорвало на куски после чудовищной аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Страшное столкновение произошло в Уссурийске. Иномарку располовинило, на месте инцидента замечен человек, лежачий на асфальте.

Чудовищная авария случилась в Уссурийске. На жутких кадрах виднеется покореженный микроавтобус, но зрелище, которое разворачивается дальше — шокирует многих.

Поодаль от «микрика» лежит мужчина. Судя по всему, он в сознании, так как держится за голову. Также рядом расположилась легковушка, которую разорвало на куски. Если перед машины сохранил свой изначальный вид, то задняя часть разлетелась на мелкие фрагменты.

О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента тоже уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как массовая авария заблокировала две полосы из трех в пригороде дальневосточной столицы.

Дорога усыпана разбитыми авто: с жестких аварий начался день во Владивостоке — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Проезд заблокирован полностью: массовое ДТП случилось на мосту во Владивостоке — фотоДва трупа в тягаче: грузовик с полуприцепом свалился с моста в ПриморьеУтро, центр, пробка: ДТП поставило «колом» центральную улицу Владивостока — видео
#Новости#Владивосток#Массовое ДТП#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика