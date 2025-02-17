Пострадавший лежит на голой земле: машину разорвало после ДТП в Приморье — видео

Поодаль от «микрика» лежит мужчина. Судя по всему, он в сознании, так как держится за голову. Также рядом расположилась легковушка, которую разорвало на куски. Если перед машины сохранил свой изначальный вид, то задняя часть разлетелась на мелкие фрагменты.