Пострадавший лежит на голой земле: машину разорвало после ДТП в Приморье — видео

Posted 17 февраля, 02:15
Published 17 февраля, 02:15
Modified 17 февраля, 02:17
Updated 17 февраля, 02:17
Чудовищная авария случилась в Уссурийске. На жутких кадрах виднеется покореженный микроавтобус, но зрелище, которое разворачивается дальше — шокирует многих.
Поодаль от «микрика» лежит мужчина. Судя по всему, он в сознании, так как держится за голову. Также рядом расположилась легковушка, которую разорвало на куски. Если перед машины сохранил свой изначальный вид, то задняя часть разлетелась на мелкие фрагменты.
О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента тоже уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как массовая авария заблокировала две полосы из трех в пригороде дальневосточной столицы.