Пробки, сугробы — как снег удивил с утра жителей Приморского края — видео

Posted 17 февраля, 00:10
Published 17 февраля, 00:10
Modified 17 февраля, 00:12
Updated 17 февраля, 00:12
На въезде во Владивосток осадки заметно повлияли на траффик — автомобили в сторону центра движутся медленно.
В 71-м микрорайоне снег налетел густой пеленой — мокрый, с хлопьями, с ветром. Густо, но ненадолго — сейчас здесь уже светит солнце.
В районе проспекта 100-летия Владивостока и улицы Вострецова снега, считай, что и не было — так, чуть-чуть.
А вот в Вольно-Надеждинском снег шёл с раннего утра и насыпал довольно ощутимые сугробы — до 10 сантиметров.
На данный момент в столице ДФО уже светит солнце и погода повернулась лицом к владивостокцам, так сказать.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где именно в Приморье прошёл снег.