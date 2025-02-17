Пробки, сугробы — как снег удивил с утра жителей Приморского края — видео

Снег вмешался в планы жителей Приморского края

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Снег во Владивостоке начался утром, когда жители столицы ДФО отправились на работу. Разумеется, он вызвал пробки и мелкие аварии. А ещё — снег прошёл в городе неравномерно: где-то — густой и крупный, а где-то — мелкий, едва заметный.

На въезде во Владивосток осадки заметно повлияли на траффик — автомобили в сторону центра движутся медленно. В 71-м микрорайоне снег налетел густой пеленой — мокрый, с хлопьями, с ветром. Густо, но ненадолго — сейчас здесь уже светит солнце. В районе проспекта 100-летия Владивостока и улицы Вострецова снега, считай, что и не было — так, чуть-чуть. А вот в Вольно-Надеждинском снег шёл с раннего утра и насыпал довольно ощутимые сугробы — до 10 сантиметров. Фото: vostokmedia.com На данный момент в столице ДФО уже светит солнце и погода повернулась лицом к владивостокцам, так сказать. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где именно в Приморье прошёл снег. Техника вышла на уборку дорог в Приморье от снега Узнать подробнее