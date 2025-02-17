Снег идёт, и всё в смятенье: погода удивила приморцев с раннего утра

Posted 16 февраля, 23:10
Published 16 февраля, 23:10
Modified 16 февраля, 23:12
Updated 16 февраля, 23:12
По сообщениям Примгидромета, над Приморье нынче царит антициклон, который принесёт в край местами небольшой снег, а вместе с ним — гололедицу. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. От оттепели, что так радовала приморцев на выходных, и следа не осталось — днём до -9°C, при сильном ветре это ощутимый мороз.
Во Владивостоке переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северо-западный сильный, температура воздуха -4…-6°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что оттепель в крае будет скоротечной.