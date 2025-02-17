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Posted 16 февраля, 23:10

Published 16 февраля, 23:10

Modified 16 февраля, 23:12

Updated 16 февраля, 23:12

С раннего утра в Приморском крае идёт снег

Снег идёт, и всё в смятенье: погода удивила приморцев с раннего утра

16 февраля 2025, 23:10
Фото: vostokmedia.com.

С раннего утра в Приморском крае идёт снег

Сюжет
Погода
Утро понедельника у жителей Владивостока не то, чтобы не задалось, но как-то не порадовало. Снег — сначала слабый, а затем все более густой — вмешался в планы.

По сообщениям Примгидромета, над Приморье нынче царит антициклон, который принесёт в край местами небольшой снег, а вместе с ним — гололедицу. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. От оттепели, что так радовала приморцев на выходных, и следа не осталось — днём до -9°C, при сильном ветре это ощутимый мороз.

Во Владивостоке переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северо-западный сильный, температура воздуха -4…-6°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что оттепель в крае будет скоротечной.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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