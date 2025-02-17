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Posted 17 февраля, 02:42

Published 17 февраля, 02:42

Modified 17 февраля, 02:44

Updated 17 февраля, 02:44

В Приморском крае высота снежного покрова в туристических местах — больше метра

Снегу навалило выше пояса: туристы в Спасске-Дальнем едва пробились сквозь сугробы

17 февраля 2025, 02:42
Фото: @vostokcement.

В Приморском крае высота снежного покрова в туристических местах — больше метра

Сюжет
Снег
В центральных районах Приморского края снегопады нынешней зимой не были редкостью — вот и навалило в тайге снегу выше пояса. Туристы из Спасска-Дальнего, решив покорить гору Лысую в селе Евсеевка Спасского района, пробивались к ней по метровым сугробам.

Но, как подчеркнули в пресс-службе «Востокцемента» (а восхождение на Лысую совершали сотрудники завода «Спасскцемент» Алексей Корень и фотограф Иван Весенин), для настоящих туристов никакие сугробы не помеха.

— До вершины — порядка пяти километров, 940 метров над уровнем моря. Шесть часов по снежной целине и вот она — вершина, — отметили туристы.

Но вот подойти к скульптуре тигра, которую установили на горе Лысой в 2020 году, нашим землякам не удалось: она двухметровым слоем снега, и разглядеть её невозможно.

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#Новости#Снег#Спасск-Дальний#Приморский край#Живая природа#Приморье
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