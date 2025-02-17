Снегу навалило выше пояса: туристы в Спасске-Дальнем едва пробились сквозь сугробы

Posted 17 февраля, 02:42
Published 17 февраля, 02:42
Modified 17 февраля, 02:44
Updated 17 февраля, 02:44
Но, как подчеркнули в пресс-службе «Востокцемента» (а восхождение на Лысую совершали сотрудники завода «Спасскцемент» Алексей Корень и фотограф Иван Весенин), для настоящих туристов никакие сугробы не помеха.
— До вершины — порядка пяти километров, 940 метров над уровнем моря. Шесть часов по снежной целине и вот она — вершина, — отметили туристы.
Но вот подойти к скульптуре тигра, которую установили на горе Лысой в 2020 году, нашим землякам не удалось: она двухметровым слоем снега, и разглядеть её невозможно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как уныло встретил ещё один снегопад пятнистый красавчик.