Стилист из Владивостока стала жертвой буллинга в Интернете — хейт со всей страны

Posted 17 февраля, 05:32
Published 17 февраля, 05:32
Modified 17 февраля, 05:32
Updated 17 февраля, 05:32
Соцсети — поле боя, где одно неверное слово может обернуться «полномасштабной войной» в комментариях. На это и «напоролась» начинающая (по её собственным словам) стилистка из Владивостока, чье имя пока оставим за скобками. Она оставила язвительный комментарий под видео блогера в запрещенной социальной сети Instagram*, усомнившись в заявленных параметрах талии и общем «ухоженном» виде девушки.
«Ну какие 68 (прим.ред. см в талии)? 80 (прим. ред. кг) минимум же. Да и за телом можно ухаживать, чтобы не было отеков и целлюлита, а не оправдывая все мнимой нормальностью», — написала стилистка из Владивостока, не подозревая, что запускает механизм собственной виртуальной экзекуции.
Блогер, в свою очередь, оказалась дамой не робкого десятка. Она записала ответный ролик, где публично «разоблачила» стилистку, потребовав извинений и предоставив неопровержимые доказательства своей правоты — вплоть до взвешивания на весах. Более того, она обвинила стилистку в непрофессионализме, отметив:
«Вы работаете стилистом. Но как вы собираетесь работать с женщинами, если вы не знаете физиологию нормальной здоровой женщины?», — сказала девушка в ответном видео.
После публикации видео, словно по команде, в адрес стилистки посыпался шквал критики. Пользователи интернета со всей страны начали обвинять девушку в бодишейминге и лицемерии. В ход пошли самые разнообразные аргументы, от ироничных замечаний о собственном внешнем виде до прямых оскорблений.
«А ты когда начнешь ухаживать за собой? То губы накрашены так, будто плитку шоколада в соло умяла. То ходишь в футболке с желтыми пятнами на подмышках… Сложно ухаживать за собой?», — вот лишь один из примеров «дружелюбных» комментариев, которыми «порадовали» стилистку.
Сама стилистка, видимо, осознав масштабы катастрофы, поспешила удалить свои комментарии и затаиться. Однако, как известно, интернет помнит всё.
*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.