Стилист из Владивостока стала жертвой буллинга в Интернете — хейт со всей страны

Соцсети — поле боя, где одно неверное слово может обернуться «полномасштабной войной» в комментариях. На это и «напоролась» начинающая (по её собственным словам) стилистка из Владивостока, чье имя пока оставим за скобками. Она оставила язвительный комментарий под видео блогера в запрещенной социальной сети Instagram*, усомнившись в заявленных параметрах талии и общем «ухоженном» виде девушки.