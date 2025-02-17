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Posted 17 февраля, 05:32

Published 17 февраля, 05:32

Modified 17 февраля, 05:32

Updated 17 февраля, 05:32

Стилист из Владивостока стала жертвой буллинга в Интернете — хейт со всей страны

Стилист из Владивостока стала жертвой буллинга в Интернете — хейт со всей страны

17 февраля 2025, 05:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Соцсети
Начинающий стилист из Владивостока хлебнула полной ложкой «интернет-любви» после неосторожного комментария о весе блогера. Теперь люди со всей страны следят за драмой, которая развернулась в онлайн-пространстве, и похоже, учиться стилисту придется не только моде, но и хорошим манерам.

Соцсети — поле боя, где одно неверное слово может обернуться «полномасштабной войной» в комментариях. На это и «напоролась» начинающая (по её собственным словам) стилистка из Владивостока, чье имя пока оставим за скобками. Она оставила язвительный комментарий под видео блогера в запрещенной социальной сети Instagram*, усомнившись в заявленных параметрах талии и общем «ухоженном» виде девушки.

«Ну какие 68 (прим.ред. см в талии)? 80 (прим. ред. кг) минимум же. Да и за телом можно ухаживать, чтобы не было отеков и целлюлита, а не оправдывая все мнимой нормальностью», — написала стилистка из Владивостока, не подозревая, что запускает механизм собственной виртуальной экзекуции.
Фото: Instagram* (Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.)

Блогер, в свою очередь, оказалась дамой не робкого десятка. Она записала ответный ролик, где публично «разоблачила» стилистку, потребовав извинений и предоставив неопровержимые доказательства своей правоты — вплоть до взвешивания на весах. Более того, она обвинила стилистку в непрофессионализме, отметив:

«Вы работаете стилистом. Но как вы собираетесь работать с женщинами, если вы не знаете физиологию нормальной здоровой женщины?», — сказала девушка в ответном видео.

После публикации видео, словно по команде, в адрес стилистки посыпался шквал критики. Пользователи интернета со всей страны начали обвинять девушку в бодишейминге и лицемерии. В ход пошли самые разнообразные аргументы, от ироничных замечаний о собственном внешнем виде до прямых оскорблений.

«А ты когда начнешь ухаживать за собой? То губы накрашены так, будто плитку шоколада в соло умяла. То ходишь в футболке с желтыми пятнами на подмышках… Сложно ухаживать за собой?», — вот лишь один из примеров «дружелюбных» комментариев, которыми «порадовали» стилистку.
Фото: Insatgram* (Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.)

Сама стилистка, видимо, осознав масштабы катастрофы, поспешила удалить свои комментарии и затаиться. Однако, как известно, интернет помнит всё.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.

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#Владивосток#Соцсети#Приморский край#Происшествия#Буллинг#Стилист
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