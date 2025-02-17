Судьба последнего острова войны на Дальнем Востоке — Шумшу 2025

Posted 17 февраля, 03:42
Published 17 февраля, 03:42
Modified 17 февраля, 03:57
Updated 17 февраля, 03:57
В пресс-службе Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: о том, как идёт музеефикация Шумшу, говорили на форуме устойчивого развития туризма, который проходил в Петропавловске-Камчатском.
Модератор сессии, посвящённой 80-летию Победы, директор музея-заповедника имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай отметил: музеефикация Шумшу — вопрос, находящийся на особом контроле у президента Российской Федерации. Превратить остров в один из интереснейших мемориалов в России — это задача на десятилетия, но начать воплощать её в жизнь следует уже сегодня.
Полноценный военно-исторический комплекс будет создан на Шумшу к 2030 году. А вот первый этап работ — приведение в порядок островной территории, возведение под открытым небом инсталляции, отражающей подвиг советских десантников, проработка туристко-патриотических маршрутов, поисковая экспедиция и другие мероприятия пройдут уже в этом году. Они завершатся 18 августа, в этот день, начала Курильской десантной операции, на Шумшу пройдёт большой праздник- военно-историческая реконструкция.
Главная задача создания комплекса на Шумшу — сделать так, чтобы каждый посетитель смог осознать значимость Курильской операции для окончательной победы над фашизмом. Эти знания, ощущения и переживания помогают в борьбе с фальсификацией исторических событий, связанных со Второй мировой войной.
Музеефикация Шумшу — задача непростая, тем более что сам остров остается одним из самых труднодоступных для посещения мест в регионе. А побывать на местах великих событий мечтают многие.
Разработка концепции будущего музея на Шумшу возложена на специалистов Российского этнографического музея.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой выставкой отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне музей имени Арсеньева.