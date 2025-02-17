Судьба последнего острова войны на Дальнем Востоке — Шумшу 2025

Полноценный военно-исторический комплекс будет создан на Шумшу к 2030 году. А вот первый этап работ — приведение в порядок островной территории, возведение под открытым небом инсталляции, отражающей подвиг советских десантников, проработка туристко-патриотических маршрутов, поисковая экспедиция и другие мероприятия пройдут уже в этом году. Они завершатся 18 августа, в этот день, начала Курильской десантной операции, на Шумшу пройдёт большой праздник- военно-историческая реконструкция.