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Posted 17 февраля, 00:02

Published 17 февраля, 00:02

Modified 17 февраля, 00:04

Updated 17 февраля, 00:04

В Приморском крае активно очищают дороги от снега

Техника вышла на уборку дорог в Приморье от снега

17 февраля 2025, 00:02
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае активно очищают дороги от снега

Сюжет
Снег
На очистку дорог в крае от внезапно выпавшего снега вышла техника Примавтодора.

Особое внимание, как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, — трассе Де-Фриз — Патрокл, где немало проблемных мест.

Здесь снегоочистительная техника работает особенно тщательно.

Всего же, как сообщили в пресс-службе, на дорогах края работают 36 единиц техники. Снег прошёл во Владивостоке, в Уссурийске, в Надеждинском районе, в Пограничном и Хорольском округах.

— Техника оперативно предотвращает последствия стихии. По мере необходимости количество снегоуборочных машин будут наращивать, — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Отметим, что к этому моменту во Владивостоке уже светит солнце, об утреннем снегопаде напоминают разве что заснеженные сопки и тротуары.

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#Новости#Владивосток#Снег#Приморский край#Приморье
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