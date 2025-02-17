Техника вышла на уборку дорог в Приморье от снега

Posted 17 февраля, 00:02
Published 17 февраля, 00:02
Modified 17 февраля, 00:04
Updated 17 февраля, 00:04
Особое внимание, как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, — трассе Де-Фриз — Патрокл, где немало проблемных мест.
Здесь снегоочистительная техника работает особенно тщательно.
Всего же, как сообщили в пресс-службе, на дорогах края работают 36 единиц техники. Снег прошёл во Владивостоке, в Уссурийске, в Надеждинском районе, в Пограничном и Хорольском округах.
— Техника оперативно предотвращает последствия стихии. По мере необходимости количество снегоуборочных машин будут наращивать, — подчеркнули в пресс-службе правительства.
Отметим, что к этому моменту во Владивостоке уже светит солнце, об утреннем снегопаде напоминают разве что заснеженные сопки и тротуары.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о капризах погоды в крае.