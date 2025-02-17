Трасса стоит «колом»: массовая авария перегородила движение во Владивостоке — фото

Posted 17 февраля, 00:30
Published 17 февраля, 00:30
Modified 17 февраля, 00:32
Updated 17 февраля, 00:32
Жесткая массовая авария спровоцировала серьезный затор на Маковского в дальневосточной столице. Столкновение произошло в районе Тойота Центра, а жуткое столпотворение растянулось до Седанки, отмечают горожане.
На кадрах видно, что сразу несколько автомобилей развернуло, — транспорт стоит поперек дороге. Также очевидцы сообщают, что на месте инцидента уже работают аварийные комиссары.
«В сторону аварий ехали сотрудники полиции. Наверное, они направлялись именно к участникам ДТП», — предполагают приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевые на побитых машинах заполонили дорогу к Артему в Приморском крае. Автомобилисты не смогли противостоять гололеду, который спровоцировал снегопад.