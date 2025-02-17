Трасса стоит «колом»: массовая авария перегородила движение во Владивостоке — фото

Многокилометровая пробка сковала движение в пригороде Владивостока

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Утро во Владивостоке началось не с кофе, а с жутких дорожных коллапсов. Водители встали в беспросветную пробку из-за аварии, участниками которой стали сразу несколько рулевых.