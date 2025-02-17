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Posted 17 февраля, 00:30

Published 17 февраля, 00:30

Modified 17 февраля, 00:32

Updated 17 февраля, 00:32

Многокилометровая пробка сковала движение в пригороде Владивостока

Трасса стоит «колом»: массовая авария перегородила движение во Владивостоке — фото

17 февраля 2025, 00:30
Фото: vostokmedia.com.

Многокилометровая пробка сковала движение в пригороде Владивостока

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Погода
Утро во Владивостоке началось не с кофе, а с жутких дорожных коллапсов. Водители встали в беспросветную пробку из-за аварии, участниками которой стали сразу несколько рулевых.

Жесткая массовая авария спровоцировала серьезный затор на Маковского в дальневосточной столице. Столкновение произошло в районе Тойота Центра, а жуткое столпотворение растянулось до Седанки, отмечают горожане.

Фото: vostokmedia.com

На кадрах видно, что сразу несколько автомобилей развернуло, — транспорт стоит поперек дороге. Также очевидцы сообщают, что на месте инцидента уже работают аварийные комиссары.

«В сторону аварий ехали сотрудники полиции. Наверное, они направлялись именно к участникам ДТП», — предполагают приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рулевые на побитых машинах заполонили дорогу к Артему в Приморском крае. Автомобилисты не смогли противостоять гололеду, который спровоцировал снегопад.

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