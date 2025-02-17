Три сотни машин: дороги от снега в Приморском крае интенсивно очищают

Posted 17 февраля, 01:37
Published 17 февраля, 01:37
Modified 17 февраля, 01:39
Updated 17 февраля, 01:39
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: на очистку дорог вышло 28 автогрейдеров, 40 комбинированных дорожных машин, 64 автосамосвала, 28 тракторов со щетками, 22 экскаватора, 21 погрузчик, 9 бульдозеров.
Также над приведением в порядок тротуаров и проезжей части трудятся 197 дорожных рабочих.
Снег в Приморье утром прошёл в краевом центре, Уссурийске, Надеждинском районе и Хорольском округе. Сейчас в столице ДФО продолжается мелкий снежок.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как прошёл снег в разных районах Владивостока.