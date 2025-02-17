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Posted 17 февраля, 01:37

Published 17 февраля, 01:37

Modified 17 февраля, 01:39

Updated 17 февраля, 01:39

Три сотни единиц спецтехники очищают дороги в Приморском крае

Три сотни машин: дороги от снега в Приморском крае интенсивно очищают

17 февраля 2025, 01:37
Фото: @primorskyru.

Три сотни единиц спецтехники очищают дороги в Приморском крае

Сюжет
Снег
303 единицы дорожной спецтехники ведут очистку дорог Приморского края от выпавшего снега. Напомним, ранним утром снег прошёл во Владивостоке, Уссурийске и нескольких районах края.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: на очистку дорог вышло 28 автогрейдеров, 40 комбинированных дорожных машин, 64 автосамосвала, 28 тракторов со щетками, 22 экскаватора, 21 погрузчик, 9 бульдозеров.

Также над приведением в порядок тротуаров и проезжей части трудятся 197 дорожных рабочих.

Снег в Приморье утром прошёл в краевом центре, Уссурийске, Надеждинском районе и Хорольском округе. Сейчас в столице ДФО продолжается мелкий снежок.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как прошёл снег в разных районах Владивостока.

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#Новости#Владивосток#Снег#Приморский край#Приморье
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