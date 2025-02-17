Ученые нашли дополнительный положительный эффект у препаратов от ожирения

Ученые уже довольно давно пытаются создать лекарства от различных зависимостей. Сегодня уже существуют некоторые одобренные средства, однако помогают они не всем. При этом сами фармакологические компании относят подобные инвестиции в категорию неокупаемых, так как пациенты с такими заболеваниями сами не будут стремиться пользоваться такими препаратами. Например, многие курильщики откровенно заявляют, что им нравится курить.