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Posted 17 февраля, 15:19

Published 17 февраля, 15:19

Modified 17 февраля, 15:19

Updated 17 февраля, 15:19

Ученые нашли дополнительный положительный эффект у препаратов от ожирения

Ученые нашли дополнительный положительный эффект у препаратов от ожирения

17 февраля 2025, 15:19
Фото: Изображение Midjourney.
Ученые из США проанализировали истории болезней пациентов, принимающих препараты от ожирения на основе семаглутида, и провели тесты на животных.

В результате исследования выяснилось, что современные лекарства для похудения имеют положительный побочный эффект — снижение зависимости от наркотиков и алкоголя.

Часть пациентов отметила, что тяга к употреблению алкоголя и курению снизилась, пишет 56orb.ru.

Ученые уже начали вторую фазу клинических испытаний. Они пытаются понять, насколько семаглутид может помочь тем, кто страдает от наркомании и алкоголизма.

Авторитетный научный журнал Science отмечает, что «надежды велики». Исследователям нужно понять, как именно подобные препараты действуют против зависимости и какие пациенты с большей долей вероятности получат данный положительный эффект.

На сегодняшний день семаглутид за рубежом продается под торговыми марками Ozempic и Wegovy, а в России создано отечественное средство под брендом «Велгия» от компании «Промомед». Российское лекарство предназначено для людей с избыточным весом.

Ученые уже довольно давно пытаются создать лекарства от различных зависимостей. Сегодня уже существуют некоторые одобренные средства, однако помогают они не всем. При этом сами фармакологические компании относят подобные инвестиции в категорию неокупаемых, так как пациенты с такими заболеваниями сами не будут стремиться пользоваться такими препаратами. Например, многие курильщики откровенно заявляют, что им нравится курить.

Однако, если тяга к вредной привычке будет исчезать при приеме препарата от ожирения, это совсем другая история. Тем более что лишний вес почти никто не считает нормой. Если в будущем лекарственные средства на основе семаглутида будут одобрены для лечения наркозависимости, это поможет многим людям решить несколько проблем со здоровьем сразу.

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