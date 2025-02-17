В салоне были люди? — Автомобиль ушел под лед в Приморье — фото

Posted 17 февраля, 02:30
Published 17 февраля, 02:30
Modified 17 февраля, 02:32
Updated 17 февраля, 02:32
В новых медиа поделились жуткими кадрами, — автомобиль ушел под лед. Очевидцы сообщают, что Toyota Probox утонул в Тавричанке. Более того, в социальных сетях распространяется информация о страшном обстоятельстве — в машине находились люди.
Подробности происшествия уточняется. Пресс-служба МЧС России по Приморскому краю выясняет детали инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сахалинские рыбаки отказались от помощи спасателей. Дальневосточников уносило в открытое море из-за трещины на льду.