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Posted 17 февраля, 02:30

Published 17 февраля, 02:30

Modified 17 февраля, 02:32

Updated 17 февраля, 02:32

Машина провалилась под лед в Приморском крае

В салоне были люди? — Автомобиль ушел под лед в Приморье — фото

17 февраля 2025, 02:30
Фото: vostokmedia.com.

Машина провалилась под лед в Приморском крае

Сюжет
Машина
В приморских телеграм-каналах распространяются жуткие кадры с машиной, которая угодила в море. Взволнованные очевидцы пишут о том, что в салоне находились люди.

В новых медиа поделились жуткими кадрами, — автомобиль ушел под лед. Очевидцы сообщают, что Toyota Probox утонул в Тавричанке. Более того, в социальных сетях распространяется информация о страшном обстоятельстве — в машине находились люди.

Подробности происшествия уточняется. Пресс-служба МЧС России по Приморскому краю выясняет детали инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сахалинские рыбаки отказались от помощи спасателей. Дальневосточников уносило в открытое море из-за трещины на льду.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Машина#Лед
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