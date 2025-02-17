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Posted 17 февраля, 05:16

Published 17 февраля, 05:16

Modified 17 февраля, 05:18

Updated 17 февраля, 05:18

Три проекта планирует запустить семья из Приморья на ДВ-гектарах

Волшебные гектары: разводить перепелов и производить мебель будет семья в Приморье

17 февраля 2025, 05:16
Фото: 1MI.

Три проекта планирует запустить семья из Приморья на ДВ-гектарах

Сюжет
Туризм
Сразу три туристических проекта планируют запустить в Хасанском округе супруги Щёголевы, получившие землю по программе «Гектар». На приморских «дальневосточных гектарах» они начнут выпускать садовую мебель, разводить перепелов и принимать путешественников и добывать мёд.

Село Безверхово настолько впечатлило супругов Щёголевых из города Артёма, что они не просто решили перебраться туда жить, но и запустить три проекта, которые помогут осуществить их давние задумки, сообщает КРДВ. На «дальневосточных гектарах» планируется запустить туристическую базу с перепелиным хозяйством, создать производство плетеной мебели и обустроить пасеку с апидомами — специальными постройками, смонтированными на ульях.

Для того, чтобы при реализации своих планов учесть все нюансы, грамотно и эффективно выстроить работу, Виктория Щёголева вместе с мужем прошла обучение в «Гектарной Академии», которая организована на базе Приморского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики. Виктория рассказала о том, как пришла идея построить такое большое хозяйство и почему в качестве места реализации проектов было выбрано именно село Безверхово Хасанского округа.

Фото: erdc.ru

Являясь преподавателем и собственником сети развивающих центров для детей и подростков, Виктория испытывает колоссальные нагрузки и нуждается в качественном отдыхе. Семья любит ездить к морю, побывав в селе Безверхово, которое является одной из жемчужин пляжного отдыха, Щёголевы очень полюбили эти места.

«Места — просто волшебные: красивая природа, теплое море, много исторических памятников. Влюбились мы в наше Безверхово, поэтому пришла мысль обосноваться здесь. Стали изучать как взять землю, и выяснили, что можно получить её бесплатно по программе „Гектар“. В течение месяца выбирали участок и нашли — оформление прошло успешно. Но не будешь же просто сидеть на море — взяли ещё под пасеку, а там и проект по плетению мебели подоспел. В итоге вывод: „дальневосточные гектары“ мотивируют действовать, открывать новое, творить, масштабировать идеи», — говорит Виктория Щёголева.

На бесплатной основе семья получила три участка, на каждом из которых планирует реализовать свои проекты мечты. Один из них расположен в прибрежной зоне около села Безверхово. Здесь расположился штаб-офис, а в дальнейшем будет построен дом, где семья планирует жить. На этом же участке будет обустроена ферма по разведению перепелов — это поможет привлечь туристов.

Второй участок, который находится неподалёку, станет площадкой для создания пасеки. Здесь не только будут разводить пчёл и добывать мёд, но и поставят апидома, где посетители турбазы смогут отдохнуть и укрепить здоровье.

Фото: erdc.ru

Третий участок находится у реки Нарва, где по словам Виктории находятся идеальные заливные луга для выращивания ивы — её планируется использовать для выпуска собственной коллекции мебели, а также для живых садовых скульптур.

«Изюминку проекта придумал мой муж. Мы закупили и высадили первую партию ивы-американки, чтобы выпускать кресла и столики, различный садовый декор, а также использовать в ландшафтном дизайне. Всё это понадобится для туристического проекта. Более того, мы уже сейчас видим большой спрос на плетёную мебель», — рассказывает Виктория.

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что программа «Гектар» работает на Дальнем Востоке с 2016 года, а с августа 2021 года она была распространена на территорию Арктической зоны Российской Федерации. Землю по программе «Гектар» бесплатно взяли более 149 тысяч человек.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что реализация мастер-планов шести городов в Приморском крае, входящих в состав Владивостокской агломерации, идет полным ходом. К 2030 году в Арсеньеве будет реализован ряд проектов, которые сделают город более привлекательным, современным и спортивным. Одним из ключевых станет Всесезонный горнолыжный курорт «Арсеньев».

Масштабное обновление: какие проекты мастер-плана превратят Арсеньев в город-праздник
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#Новости#Общество#Туризм#Дальневосточный гектар#Внутренний туризм#Приморский край#Приморье
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