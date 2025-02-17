Волшебные гектары: разводить перепелов и производить мебель будет семья в Приморье

Posted 17 февраля, 05:16
Published 17 февраля, 05:16
Modified 17 февраля, 05:18
Updated 17 февраля, 05:18
Село Безверхово настолько впечатлило супругов Щёголевых из города Артёма, что они не просто решили перебраться туда жить, но и запустить три проекта, которые помогут осуществить их давние задумки, сообщает КРДВ. На «дальневосточных гектарах» планируется запустить туристическую базу с перепелиным хозяйством, создать производство плетеной мебели и обустроить пасеку с апидомами — специальными постройками, смонтированными на ульях.
Для того, чтобы при реализации своих планов учесть все нюансы, грамотно и эффективно выстроить работу, Виктория Щёголева вместе с мужем прошла обучение в «Гектарной Академии», которая организована на базе Приморского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики. Виктория рассказала о том, как пришла идея построить такое большое хозяйство и почему в качестве места реализации проектов было выбрано именно село Безверхово Хасанского округа.
Являясь преподавателем и собственником сети развивающих центров для детей и подростков, Виктория испытывает колоссальные нагрузки и нуждается в качественном отдыхе. Семья любит ездить к морю, побывав в селе Безверхово, которое является одной из жемчужин пляжного отдыха, Щёголевы очень полюбили эти места.
«Места — просто волшебные: красивая природа, теплое море, много исторических памятников. Влюбились мы в наше Безверхово, поэтому пришла мысль обосноваться здесь. Стали изучать как взять землю, и выяснили, что можно получить её бесплатно по программе „Гектар“. В течение месяца выбирали участок и нашли — оформление прошло успешно. Но не будешь же просто сидеть на море — взяли ещё под пасеку, а там и проект по плетению мебели подоспел. В итоге вывод: „дальневосточные гектары“ мотивируют действовать, открывать новое, творить, масштабировать идеи», — говорит Виктория Щёголева.
На бесплатной основе семья получила три участка, на каждом из которых планирует реализовать свои проекты мечты. Один из них расположен в прибрежной зоне около села Безверхово. Здесь расположился штаб-офис, а в дальнейшем будет построен дом, где семья планирует жить. На этом же участке будет обустроена ферма по разведению перепелов — это поможет привлечь туристов.
Второй участок, который находится неподалёку, станет площадкой для создания пасеки. Здесь не только будут разводить пчёл и добывать мёд, но и поставят апидома, где посетители турбазы смогут отдохнуть и укрепить здоровье.
Третий участок находится у реки Нарва, где по словам Виктории находятся идеальные заливные луга для выращивания ивы — её планируется использовать для выпуска собственной коллекции мебели, а также для живых садовых скульптур.
«Изюминку проекта придумал мой муж. Мы закупили и высадили первую партию ивы-американки, чтобы выпускать кресла и столики, различный садовый декор, а также использовать в ландшафтном дизайне. Всё это понадобится для туристического проекта. Более того, мы уже сейчас видим большой спрос на плетёную мебель», — рассказывает Виктория.
В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что программа «Гектар» работает на Дальнем Востоке с 2016 года, а с августа 2021 года она была распространена на территорию Арктической зоны Российской Федерации. Землю по программе «Гектар» бесплатно взяли более 149 тысяч человек.
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