Волшебные гектары: разводить перепелов и производить мебель будет семья в Приморье

Для того, чтобы при реализации своих планов учесть все нюансы, грамотно и эффективно выстроить работу, Виктория Щёголева вместе с мужем прошла обучение в «Гектарной Академии», которая организована на базе Приморского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики. Виктория рассказала о том, как пришла идея построить такое большое хозяйство и почему в качестве места реализации проектов было выбрано именно село Безверхово Хасанского округа.