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Posted 17 февраля, 05:34

Published 17 февраля, 05:34

Modified 17 февраля, 05:36

Updated 17 февраля, 05:36

Полнометражную картину для детей снимут в Приморском крае

Впервые фильм для детей снимут в Приморском крае

17 февраля 2025, 05:34

Полнометражную картину для детей снимут в Приморском крае

Сюжет
Дети
«Я стану капитаном» (12+) — так называется фильм для детей, который будет сниматься в Приморском крае и Владивостоке. Первая полнометражная лента именно для детей и юношества, который будет фактически целиком снят в нашем регионе!

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: киноленту будут снимать во Всероссийском детском центре «Океан», а в процессе съёмок будут задействованы приморские специалисты.

— Главный герой фильма «Я стану капитаном» — 12-летний Ваня мечтает найти своего отца, который, по рассказам матери, является капитаном Тихоокеанского флота. Когда они с другом совершают подвиг, их награждают путёвками в лагерь «Океан». Там он учится дружить, влюбляется и однажды встречает мужчину — капитана учебного судна, очень похожего на ту единственную фотографию, что есть у Вани, — рассказала продюсер фильма, член Союза кинематографистов России, Лариса Преториус.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где именно будут происходить съемки и чем завершится фильм.

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#Новости#Дети#Владивосток#Кино#Приморский край
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