Впервые фильм для детей снимут в Приморском крае

Полнометражную картину для детей снимут в Приморском крае

Сюжет Дети

«Я стану капитаном» (12+) — так называется фильм для детей, который будет сниматься в Приморском крае и Владивостоке. Первая полнометражная лента именно для детей и юношества, который будет фактически целиком снят в нашем регионе!

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: киноленту будут снимать во Всероссийском детском центре «Океан», а в процессе съёмок будут задействованы приморские специалисты. — Главный герой фильма «Я стану капитаном» — 12-летний Ваня мечтает найти своего отца, который, по рассказам матери, является капитаном Тихоокеанского флота. Когда они с другом совершают подвиг, их награждают путёвками в лагерь «Океан». Там он учится дружить, влюбляется и однажды встречает мужчину — капитана учебного судна, очень похожего на ту единственную фотографию, что есть у Вани, — рассказала продюсер фильма, член Союза кинематографистов России, Лариса Преториус. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где именно будут происходить съемки и чем завершится фильм. «Твой папа — капитан», — сказала мама: искать отца во Владивосток отправился сибиряк Узнать подробнее