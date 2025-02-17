Впервые фильм для детей снимут в Приморском крае

Posted 17 февраля, 05:34
Published 17 февраля, 05:34
Modified 17 февраля, 05:36
Updated 17 февраля, 05:36
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: киноленту будут снимать во Всероссийском детском центре «Океан», а в процессе съёмок будут задействованы приморские специалисты.
— Главный герой фильма «Я стану капитаном» — 12-летний Ваня мечтает найти своего отца, который, по рассказам матери, является капитаном Тихоокеанского флота. Когда они с другом совершают подвиг, их награждают путёвками в лагерь «Океан». Там он учится дружить, влюбляется и однажды встречает мужчину — капитана учебного судна, очень похожего на ту единственную фотографию, что есть у Вани, — рассказала продюсер фильма, член Союза кинематографистов России, Лариса Преториус.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где именно будут происходить съемки и чем завершится фильм.