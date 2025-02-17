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Posted 17 февраля, 03:06

Published 17 февраля, 03:06

Modified 17 февраля, 03:08

Updated 17 февраля, 03:08

Мужчину накрыло кипятком в ходе конфликта в Приморском крае

Задолжал миллионы за кипяточек: горячий конфликт приятелей случился в Приморье

17 февраля 2025, 03:06
Фото: 1MI.

Мужчину накрыло кипятком в ходе конфликта в Приморском крае

Сюжет
Драка
Ничего не предвещало беды во время посиделки друзей, пока один из приятелей не вскипел. Приморец решился на страшное.

В Партизанске алкогольная посиделка прошла горячо, сообщает пресс-служба региональной судебной системы. Между приятелями вспыхнула ссора, в результате которой в одного из оппонентов полетел чайник с кипятком.

Приморец, получивший термические ожоги, обратился в суд, чтобы получить компенсацию от обидчика. Он намеревался покрыть расходы на лечение, лекарства, судебные тяжбы, а также потери зарплаты в период лечения и моральный ущерб.

Сначала суд частично удовлетворил иск потерпевшего, обязав выплатить фигуранта 1 960 000 рублей. Но такое решение оказалось не по душе сторонам конфликта.

«Приморским краевым судом решение изменено, постановлено взыскать в пользу истца утраченный заработок — 1323000 ₽, а также утраченный заработок ежемесячно в размере 29851,13 ₽, начиная с 01.07.2024, с последующей индексацией, и до момента полного восстановления трудоспособности. Также частично взысканы судебные расходы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем закончилась тусовка в ночном заведении Спасска-Дальнего.

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