Задолжал миллионы за кипяточек: горячий конфликт приятелей случился в Приморье

Posted 17 февраля, 03:06
Published 17 февраля, 03:06
Modified 17 февраля, 03:08
Updated 17 февраля, 03:08
В Партизанске алкогольная посиделка прошла горячо, сообщает пресс-служба региональной судебной системы. Между приятелями вспыхнула ссора, в результате которой в одного из оппонентов полетел чайник с кипятком.
Приморец, получивший термические ожоги, обратился в суд, чтобы получить компенсацию от обидчика. Он намеревался покрыть расходы на лечение, лекарства, судебные тяжбы, а также потери зарплаты в период лечения и моральный ущерб.
Сначала суд частично удовлетворил иск потерпевшего, обязав выплатить фигуранта 1 960 000 рублей. Но такое решение оказалось не по душе сторонам конфликта.
«Приморским краевым судом решение изменено, постановлено взыскать в пользу истца утраченный заработок — 1323000 ₽, а также утраченный заработок ежемесячно в размере 29851,13 ₽, начиная с 01.07.2024, с последующей индексацией, и до момента полного восстановления трудоспособности. Также частично взысканы судебные расходы», — отметили в пресс-службе ведомства.
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