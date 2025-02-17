Жюри конкурса на разработку названий нового мороженого «УРСА»: тигр — бренд Приморья

Posted 17 февраля, 08:50
Published 17 февраля, 08:50
Modified 17 февраля, 11:17
Updated 17 февраля, 11:17
Число конкурсантов с идеями названий нового мороженого «УРСА» продолжает расти. В соцсетях Фабрики мороженого «УРСА» жители Дальнего Востока оставили уже более тысячи вариантов названий для вкуса, который появится в рамках заключенного соглашения о партнерстве с Центром «Амурский тигр».
Член экспертной комиссии, главный редактор ИА «Восток-Медиа» Андрей Голубь признался, что жюри предстоит нелегкий выбор.
«Идея конкурса на название для тигриного мороженого на мой взгляд продиктована самим временем. Сегодня, когда проблема сохранения популяции амурских тигров стоит особняком в публичном поле, есть необходимость напоминать людям о работе, которая ведется в этом направлении. Что может напомнить лучше чем сладкий десерт, я не берусь представлять.
Кроме того, все мы знаем, что Приморский край — полосатая столица России, но не стоит забывать, что соседи по тайге, то есть другие дальневосточные регионы, куда наши кошки периодически наведываются, тоже периодически посматривают в сторону этого символа. У Хабаровска на гербе тигр, у Иркутска — бабр, несуществующее животное, но тоже тигр, если верить историкам. И нам, как региону, важно чтобы амурский тигр закрепился как бренд именно на нашей территории», — добавил Андрей Голубь.
«Тигриное мороженое» появится в рамках заключенного соглашения о партнерстве Фабрики мороженого «УРСА» и АНО Центр «Амурский тигр». С каждой проданной порции «УРСА» будет делать отчисления в фонд защиты Амурского тигра. Поскольку Амурский тигр является всеобщим достоянием жителей Дальнего Востока, Фабрика мороженого решила, что название для нового мороженого могут придумать сами жители, потребители мороженого «УРСА». А выбирать лучшие варианты будут члены экспертной комиссии.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать необычное, креативное и смелое название, которое отразит не только черты характера Амурского тигра, но и подчеркнет уникальный вкус владивостокского мороженого. Отдельная номинация конкурса предусмотрена для тех, кто пришлет небольшие коллажи презентации графического оформления упаковки нового мороженого. К участию в конкурсе на лучшее название мороженого приглашаются все желающие. Прием заявок будет проходить с 7 по 27 февраля 2025 года. Из десяти отобранных названий лучшее определят онлайн-голосованием. Главные призы — современные планшеты.