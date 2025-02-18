200 квадратов вспыхнули около АЗС: гостиничный комплекс загорелся в Приморье — видео

Posted 17 февраля, 23:41
Published 17 февраля, 23:41
Modified 17 февраля, 23:43
Updated 17 февраля, 23:43
Минувшим вечером в Надеждинском районе загорелась гостиница, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Пламя уничтожило 200 квадратных метров, однако пожарным удалось противостоять стихии — огонь не перекинулся на рядом стоящую АЗС.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах пожара.
По данным пресс-службы прокуратуры, администратор отеля эвакуировалась из здания самостоятельно до приезда огнеборцев.
«Прокуратура поставила на контроль результаты доследственной проверки по факту произошедшего», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пожар на подземной парковке уничтожил несколько автомобилей во Владивостоке.