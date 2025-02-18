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Posted 17 февраля, 23:41

Published 17 февраля, 23:41

Modified 17 февраля, 23:43

Updated 17 февраля, 23:43

Около бензоправки полыхал отель в Приморском крае

200 квадратов вспыхнули около АЗС: гостиничный комплекс загорелся в Приморье — видео

17 февраля 2025, 23:41
Фото: mchs_vdk.

Около бензоправки полыхал отель в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пожар охватил здание гостиницы поздним вечером в Приморском крае. У спасателей была непростая задача — не дать огню перекинуться на АЗС.

Минувшим вечером в Надеждинском районе загорелась гостиница, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

Пламя уничтожило 200 квадратных метров, однако пожарным удалось противостоять стихии — огонь не перекинулся на рядом стоящую АЗС.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах пожара.

Видео: prosecutor_pk.

По данным пресс-службы прокуратуры, администратор отеля эвакуировалась из здания самостоятельно до приезда огнеборцев.

«Прокуратура поставила на контроль результаты доследственной проверки по факту произошедшего», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пожар на подземной парковке уничтожил несколько автомобилей во Владивостоке.

Массовое уничтожение огнем: пожар вспыхнул на подземной парковке в Приморье
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