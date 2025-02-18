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Posted 18 февраля, 00:56

Published 18 февраля, 00:56

Modified 18 февраля, 00:58

Updated 18 февраля, 00:58

Аварию на электросетях в центре Владивостока ликвидируют

Без света — аварию на электросетях в центре Владивостока ликвидируют

18 февраля 2025, 00:56
Фото: vostokmedia.com.

Аварию на электросетях в центре Владивостока ликвидируют

Сюжет
Электричество
Авария на электросетях, оставившая без света центр Владивостока, слегка подпортила настроение с утра жителям краевого центра. Отключение затронуло дома по улицам Светланской, Суханова, Петра Великого и Океанскому проспекту, а также в Почтовом переулке.

В пресс-службе ВПЭС уточнили, что работы ведутся и авария устраняется.

— Среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от двух до четырёх часов, — напомнили в пресс-службе предприятия. — Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.

Отметим, что уточнить информацию по поводу отключения электроэнергии можно в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока: 222-23-33.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о введении особого режима в Приморском крае.

Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах Приморья
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#Новости#Электричество#Владивосток#Электроэнергия#Приморский край#Отключение
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