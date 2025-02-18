Без света — аварию на электросетях в центре Владивостока ликвидируют

Posted 18 февраля, 00:56
Published 18 февраля, 00:56
Modified 18 февраля, 00:58
Updated 18 февраля, 00:58
В пресс-службе ВПЭС уточнили, что работы ведутся и авария устраняется.
— Среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от двух до четырёх часов, — напомнили в пресс-службе предприятия. — Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.
Отметим, что уточнить информацию по поводу отключения электроэнергии можно в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока: 222-23-33.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о введении особого режима в Приморском крае.