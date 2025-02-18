Без света — аварию на электросетях в центре Владивостока ликвидируют

Аварию на электросетях в центре Владивостока ликвидируют

Сюжет Электричество

Авария на электросетях, оставившая без света центр Владивостока, слегка подпортила настроение с утра жителям краевого центра. Отключение затронуло дома по улицам Светланской, Суханова, Петра Великого и Океанскому проспекту, а также в Почтовом переулке.

В пресс-службе ВПЭС уточнили, что работы ведутся и авария устраняется. — Среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от двух до четырёх часов, — напомнили в пресс-службе предприятия. — Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений. Отметим, что уточнить информацию по поводу отключения электроэнергии можно в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока: 222-23-33. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о введении особого режима в Приморском крае. Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах Приморья Узнать подробнее