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Posted 18 февраля, 00:43

Published 18 февраля, 00:43

Modified 18 февраля, 00:45

Updated 18 февраля, 00:45

Мужчина пытался защитить ребенка и загремел в больницу в Приморском крае

Били друга в отключке: приморец заступился за ребенка и получил 2 выстрела в голову

18 февраля 2025, 00:43
Фото: 1MI.

Мужчина пытался защитить ребенка и загремел в больницу в Приморском крае

Сюжет
Алкоголь
Подростки лупили обессилевшего мальчика. Неравнодушный житель Владивостока подумал то, о чем подумали бы многие — беззащитное дитя избивают среди ночи. Но все оказалось не так.

В краевой столице задержали двух подростков и одного 19-летнего парня, которые подозреваются в покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Следователи установили, что компания юных приморцев устроила алкогольную посиделку. Одному из товарищей стало плохо, друзья не нашли лучшего решения, чем начать бить друга по щекам.

В этот момент мимо проходил горожанин, который проявил активную гражданскую позицию и заступился за парня, которого били его же приятели. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из предполагаемых агрессоров выстрелил в голову оппоненту.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а фигурантов допрашивают сотрудники Следкома. В ближайшее время подозреваемых могут заключить под стражу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке произошло нападение на сотрудника полиции.

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