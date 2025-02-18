Били друга в отключке: приморец заступился за ребенка и получил 2 выстрела в голову

Posted 18 февраля, 00:43
Published 18 февраля, 00:43
Modified 18 февраля, 00:45
Updated 18 февраля, 00:45
В краевой столице задержали двух подростков и одного 19-летнего парня, которые подозреваются в покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального СКР.
Следователи установили, что компания юных приморцев устроила алкогольную посиделку. Одному из товарищей стало плохо, друзья не нашли лучшего решения, чем начать бить друга по щекам.
В этот момент мимо проходил горожанин, который проявил активную гражданскую позицию и заступился за парня, которого били его же приятели. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из предполагаемых агрессоров выстрелил в голову оппоненту.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, а фигурантов допрашивают сотрудники Следкома. В ближайшее время подозреваемых могут заключить под стражу.
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