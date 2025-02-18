Демешин взял на личный контроль вопрос достройки ЖК «Утёс» в Хабаровске

Posted 18 февраля, 03:49
Published 18 февраля, 03:49
Modified 18 февраля, 03:51
Updated 18 февраля, 03:51
По решению губернатора всем дольщикам будут выплачены компенсации, а объект перейдёт в краевую собственность.
— ЖСК «Утес» — это боль и обида обманутых дольщиков. Его начали строить в 2004 году. И больше 20 лет дольщики не могли получить свои квартиры. Между тем завершение строительства требует дополнительных вложений. А лестница от Амурского бульвара к этому ЖСК и вовсе построена без разрешительных документов. Наша задача — выплатить компенсацию всем дольщикам. А на объект в течение месяца должны быть оформлены имущественные права края. Тогда мы сможем достроить здание и передать квартиры социально уязвимым категориям населения, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Глава региона поставил руководителю строительного блока правительства Хабаровского края задачу в течение месяца получить от ППК «Фонд развития территорий» документ, гарантирующий имущественные права края на этот объект. Таким образом, дольщики смогут получить компенсации к концу марта текущего года.
Напомним, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в качестве главы Хабаровского края неоднократно заявлял, что одна из главных его задач на этом посту — защита интересов жителей края и восстановление нарушенных прав людей.