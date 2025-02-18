vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 03:49

Published 18 февраля, 03:49

Modified 18 февраля, 03:51

Updated 18 февраля, 03:51

Демешин взял на личный контроль вопрос достройки ЖК «Утёс» в Хабаровске

Демешин взял на личный контроль вопрос достройки ЖК «Утёс» в Хабаровске

18 февраля 2025, 03:49
Фото: Правительство Хабаровского края.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин продолжает системную работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. В минувшие выходные в ходе внепланового объезда проблемных объектов Хабаровска он посетил строительную площадку ЖСК «Утёс».

По решению губернатора всем дольщикам будут выплачены компенсации, а объект перейдёт в краевую собственность.

— ЖСК «Утес» — это боль и обида обманутых дольщиков. Его начали строить в 2004 году. И больше 20 лет дольщики не могли получить свои квартиры. Между тем завершение строительства требует дополнительных вложений. А лестница от Амурского бульвара к этому ЖСК и вовсе построена без разрешительных документов. Наша задача — выплатить компенсацию всем дольщикам. А на объект в течение месяца должны быть оформлены имущественные права края. Тогда мы сможем достроить здание и передать квартиры социально уязвимым категориям населения, — прокомментировал Дмитрий Демешин.

Глава региона поставил руководителю строительного блока правительства Хабаровского края задачу в течение месяца получить от ППК «Фонд развития территорий» документ, гарантирующий имущественные права края на этот объект. Таким образом, дольщики смогут получить компенсации к концу марта текущего года.

Напомним, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в качестве главы Хабаровского края неоднократно заявлял, что одна из главных его задач на этом посту — защита интересов жителей края и восстановление нарушенных прав людей.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика