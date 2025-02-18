День защитника Отечества 2025 в Приморье: история, традиции и афиша на 23 февраля

Спустя более ста лет, День защитника Отечества по-прежнему объединяет поколения россиян. Менялись названия, эпохи, но неизменным оставалось одно — глубокое уважение к героям, отстаивавшим свободу и независимость страны. 23 февраля поздравляют не только военнослужащих, но и всех мужчин, готовых в любой момент встать на защиту своей семьи и Родины. А вместе с ними — и женщин, несущих нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил. «Восток-Медиа» предлагает погрузиться в историю праздника и узнать, как его отмечают в Приморском крае в преддверии 2025 года.
Истоки праздника: от Красной армии до защитников Отечества
История 23 февраля насчитывает более ста лет и тесно переплетена с ключевыми моментами становления и развития нашего государства.
Рождение Красной армии: Свою историю праздник ведет с 1918 года, когда был издан декрет Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
«Сама дата стала праздничной в 1919 году и называлась — День Красного подарка. Праздник был приурочен к годовщине боев красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой в годы Первой мировой войны,» — поясняет Анастасия Назукина, кандидат исторических наук, научный сотрудник Школы антропологии будущего РАНХиГС, пишет РИА Новости.
Эволюция названия: На протяжении десятилетий праздник менял свое название, отражая изменения в политическом и социальном ландшафте страны. В 1922 году он стал Днем Красной армии и Военно-морского флота, а после Великой Отечественной войны — Днем Советской армии и Военно-морского флота. Современное название — День защитника Отечества — было установлено в 1995 году.
23 февраля — выходной день: С 2001 года 23 февраля стал официальным выходным днем в России, что подчеркивает его общенациональное значение.
Традиции празднования: от парадов до семейных застолий
За годы существования праздника сложились свои традиции его празднования. Они включают в себя как официальные мероприятия, так и теплые семейные застолья.
- Военные парады и торжественные концерты: В крупных городах России проходят военные парады, демонстрирующие мощь и силу российской армии. Торжественные концерты и тематические мероприятия организуются в театрах, домах культуры и других учреждениях.
- Возложение цветов к мемориалам и памятникам: В этот день принято возлагать цветы к мемориалам и памятникам воинам, погибшим за Родину, отдавая дань памяти и уважения их подвигу.
- Поздравления военнослужащих и ветеранов: Главными героями праздника остаются военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. Им адресуются поздравления, вручаются награды и подарки.
- Семейные традиции: 23 февраля — это также прекрасный повод собраться всей семьей, поздравить мужчин, выразить им свою любовь и благодарность за их заботу и поддержку. Традиционным подарком в этот день становятся символические презенты, подчеркивающие мужественность и силу.
- Поздравления всех мужчин: Со временем традиция поздравлять с 23 февраля только военнослужащих трансформировалась в поздравление всех мужчин, независимо от их профессии и рода занятий. Это связано с тем, что в сознании общества сложился образ мужчины как защитника, опоры и главы семьи.
- Внимание к женщинам-военнослужащим: Важно помнить, что в рядах российской армии служат и женщины, которые наравне с мужчинами несут службу и защищают Родину. Их также необходимо поздравлять с 23 февраля, отдавая дань уважения их мужеству и профессионализму.
Современное значение праздника: патриотизм и единство
В современном мире День защитника Отечества приобретает особую актуальность. Праздник становится символом патриотизма, национальной гордости и единства народа. В условиях геополитической нестабильности и внешних угроз, он напоминает о важности защиты национальных интересов и готовности отстаивать независимость страны.
В этот день россияне не только вспоминают героическое прошлое, но и выражают надежду на мирное будущее, в котором каждый гражданин сможет внести свой вклад в процветание страны. Праздник становится мощным стимулом для укрепления единства, патриотизма и готовности к защите национальных интересов России.
Афиша праздничных мероприятий в Приморье ко Дню защитника Отечества 2025
В преддверии и в сам День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года, жителей и гостей Приморья ждет насыщенная культурная программа, посвященная мужеству, отваге и любви к Родине, сообщает «Культурное Приморье».
Музыкальные поздравления:
- Патриотический подъем в филармонии: 23 февраля в Приморской филармонии состоится благотворительный концерт «Отвага, мужество и честь!», где прозвучат такие произведения как увертюра «1812 год» Чайковского, композиция «Навсегда великая страна» Халилова, «Синяя вечность» Магомаева и другие известные патриотические мелодии. Стоимость билетов от 400 рублей. Там же пройдет концерт для юных зрителей «Мы — защитники родины» (билеты от 200 рублей).
- «Гром победы, раздавайся!»: 23 февраля в 17:00 в Пушкинском театре ДВФУ духовой оркестр Тихоокеанского флота России исполнит народные и советские песни, марши и вальсы, посвященные ратному труду и любви к Отчизне. Билеты от 600 до 1000 рублей.
- Джазовые импровизации: 22 февраля Vladovski Electric Band представит свою авторскую программу джазовых импровизаций.
- Хиты группы «Любэ»: 21 февраля в концертном зале МГУ им. Невельского эстрадный оркестр исполнит популярные композиции группы «Любэ», такие как «Солдат», «Давай за…», «Там за туманами» и другие. Начало в 18:30. Билеты от 800 до 2000 рублей.
- Концерт в бухте Тихая: 23 февраля в 13:00 творческая группа «ПерспектиVa» Людмилы Павловской выступит с бесплатным концертом в кинотеатре «Галактика» (ул. Добровольского, 5), представив программу из известных хитов и произведений приморских авторов.
- Вечер патриотической песни: 21 февраля Детская школа искусств № 3 приглашает на фестиваль-конкурс патриотической песни.
- «Рядовые»: Военная драма о судьбах солдат на фоне развалин Берлина будет представлена в Театре ТОФ 19 и 26 февраля. Билеты от 650 рублей.
- «Вечно живые»: Драматический театр Тихоокеанского флота 23 февраля представит спектакль о выборе между героизмом и предательством. Билеты от 650 рублей.
Приобрести билеты и уточнить информацию можно на сайтах соответствующих учреждений и по указанным телефонам.