День защитника Отечества 2025 в Приморье: история, традиции и афиша на 23 февраля

Спустя более ста лет, День защитника Отечества по-прежнему объединяет поколения россиян. Менялись названия, эпохи, но неизменным оставалось одно — глубокое уважение к героям, отстаивавшим свободу и независимость страны. 23 февраля поздравляют не только военнослужащих, но и всех мужчин, готовых в любой момент встать на защиту своей семьи и Родины. А вместе с ними — и женщин, несущих нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил. «Восток-Медиа» предлагает погрузиться в историю праздника и узнать, как его отмечают в Приморском крае в преддверии 2025 года.