«Домклик»: Средняя стоимость жилья по «Семейной ипотеке» в РФ — 7,8 млн рублей

Медианная стоимость жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке» в начале 2025 года, составила 7,8 млн рублей в среднем по России. При этом в СКФО средняя стоимость — 6 млн рублей, а в ЦФО — 10,3 млн рублей. В столичных регионах (ЦФО и СЗФО) ожидаемо самая высокая цена на жилье, на эти же регионы приходится значительная часть выдач кредитов по «Семейной ипотеке». К примеру, доля Москвы — 38% по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.