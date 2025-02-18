«Домклик»: Средняя стоимость жилья по «Семейной ипотеке» в РФ — 7,8 млн рублей

Posted 18 февраля, 14:48
Published 18 февраля, 14:48
Modified 18 февраля, 14:49
Updated 18 февраля, 14:49
В России программа «Семейная ипотека» реализуется на протяжении уже семи лет. В последние месяцы 2024 года доля этой программы в общем объеме выдач Сбера достигла 65%, что является рекордом. Таким образом, сегодня она остается «ключевым инструментом помощи семьям с детьми», отмечают в «Домклик», добавляя, что программа стимулирует спрос на новостройки, поддерживая тем самым строительный сектор.
По данным на начало 2025 года, заемщики, приобретающие жилье по программе «Семейная ипотека», отдают предпочтение квартирам, тогда как в первом полугодии 2024 года была относительно велика доля ИЖС (порядка 23%). Далее доля ИЖС начала снижаться — вероятно, по причине перевода сектора индивидуального жилищного строительства на эскроу-счета, наряду с многоквартирными домами.
Средняя площадь приобретаемого по «Семейной ипотеке» жилья — 35 кв. метров (однокомнатная), 55 кв. метров (двухкомнатная) и 72 кв. метра (трехкомнатная). Доля однушек в сделках составила в декабре 2024 года почти половину — 50%, доля двушек — 35%, более просторных квартир — примерно 15%.
Медианная стоимость жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке» в начале 2025 года, составила 7,8 млн рублей в среднем по России. При этом в СКФО средняя стоимость — 6 млн рублей, а в ЦФО — 10,3 млн рублей. В столичных регионах (ЦФО и СЗФО) ожидаемо самая высокая цена на жилье, на эти же регионы приходится значительная часть выдач кредитов по «Семейной ипотеке». К примеру, доля Москвы — 38% по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.
Средний размер кредита по «Семейной ипотеке» — 5,5 млн рублей по стране, максимальный он в Центральном федеральном округе (7 млн рублей), а минимальный — на Урале, на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе (от 4,4 до 4,8 млн рублей).
Средний по России первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» — 2,3 млн рублей. В ЦФО это 3,3 млн рублей, а в СКФО — 1,5 млн рублей. И если в ЦФО и СЗФО, где больше платежеспособных покупателей с живыми деньгами, первоначальный взнос составляет около 30% от всей стоимости недвижимости, то в ЮФО, СФО, УФО и СКФО — около 25%.
ЦФО и СЗФО лидируют и по размеру ежемесячного платежа — 43,6 тысячи рублей и 36,2 тысячи рублей соответственно. Минимальная по РФ сумма зафиксирована в СКФО (27,7 тысячи рублей).
Если говорить о сроках ипотечного кредитования, то, как показало исследование, это в среднем 28 лет. И эти сроки во всех округах почти одинаковы.
Тем не менее для территорий, где проживают граждане с высоким уровнем доходов, характерны более короткие сроки кредитования. Это касается прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя, по данным на начало текущего года, сроки кредитования в обеих столицах не сильно оторвались от общероссийских. Текущий уровень цен на новостройки вынуждает жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок, подытожили эксперты «Домклик».