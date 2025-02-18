Дверь скрипнула и сердце заколотилось: леденящая душу история произошла в Приморье

Posted 18 февраля, 02:02
Published 18 февраля, 02:02
Modified 18 февраля, 02:04
Updated 18 февраля, 02:04
Жительница Уссурийска поделилась жуткой историей, которая демонстрирует насколько быстро можно ощутить себя беззащитной в собственной квартире.
Подписчица новых медиа поведала, как бессонная ночь обернулась для нее опасными последствиями. В пять утра она услышала, как кто-то подходит к ее двери. Активность кошек, которые двинулись в прихожую, — тому доказательство, подчеркнули в соцсетях.
Женщина понимала, что дверь закрыта, но скрип дверной ручки заставил биться ее сердце сильнее. Она посмотрела в глазок и поняла, что по ту сторону стоит незнакомец. Мужчина понял, что потерпел фиаско и, буркнув что-то себе под нос, ушел, поведали в новых медиа.
Перепуганная горожанка решила поделиться данной историей, чтобы напомнить о соблюдении безопасности. Приморочка взывает земляков закрывать двери, даже если в вашем подъезде живут исключительно хорошие люди. Ведь неизвестно, кто может зайти в дом случайно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае вор залез в квартиру и украл собачьи вещи.