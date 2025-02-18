Дверь скрипнула и сердце заколотилось: леденящая душу история произошла в Приморье

Женщина понимала, что дверь закрыта, но скрип дверной ручки заставил биться ее сердце сильнее. Она посмотрела в глазок и поняла, что по ту сторону стоит незнакомец. Мужчина понял, что потерпел фиаско и, буркнув что-то себе под нос, ушел, поведали в новых медиа.