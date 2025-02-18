vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 02:02

Published 18 февраля, 02:02

Modified 18 февраля, 02:04

Updated 18 февраля, 02:04

Ночной незнакомец пытался проникнуть в квартиру одинокой девушки в Приморье

Дверь скрипнула и сердце заколотилось: леденящая душу история произошла в Приморье

18 февраля 2025, 02:02
Фото: Изображение Midjourney.

Ночной незнакомец пытался проникнуть в квартиру одинокой девушки в Приморье

Сюжет
Безопасность
Иногда человек может ощущать себя беззащитным даже в безопасности. Именно такой страх недавно ощутила жительница Приморского края.

Жительница Уссурийска поделилась жуткой историей, которая демонстрирует насколько быстро можно ощутить себя беззащитной в собственной квартире.

Подписчица новых медиа поведала, как бессонная ночь обернулась для нее опасными последствиями. В пять утра она услышала, как кто-то подходит к ее двери. Активность кошек, которые двинулись в прихожую, — тому доказательство, подчеркнули в соцсетях.

Женщина понимала, что дверь закрыта, но скрип дверной ручки заставил биться ее сердце сильнее. Она посмотрела в глазок и поняла, что по ту сторону стоит незнакомец. Мужчина понял, что потерпел фиаско и, буркнув что-то себе под нос, ушел, поведали в новых медиа.

Перепуганная горожанка решила поделиться данной историей, чтобы напомнить о соблюдении безопасности. Приморочка взывает земляков закрывать двери, даже если в вашем подъезде живут исключительно хорошие люди. Ведь неизвестно, кто может зайти в дом случайно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае вор залез в квартиру и украл собачьи вещи.

Интересный выбор: вору светит лишение свободы после кражи собачьих вещей в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах ПриморьяВоровал даже игрушки: житель Приморья пытался полностью обчистить дом соседкиСпасли 23 человека: серьёзный пожар разбушевался ночью в Уссурийске
#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Кража#Уссурийск#Соцсети#История#Приморский край#Происшествия#Медиа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика