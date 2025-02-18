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Posted 18 февраля, 07:50

Published 18 февраля, 07:50

Modified 18 февраля, 07:52

Updated 18 февраля, 07:52

Экономист Кульбака считает, что укрепление рубля не замедлит в России инфляцию

18 февраля 2025, 07:50
Эксперт пояснил, что для снижения темпов инфляции курс национальной валюты должен находиться на таком уровне около года.

Агентство «Ридус» пообщалось с экономистом Николаем Кульбака. По его словам укрепление российской национальной валюты не окажет заметного влияния на темпы инфляции.

Эксперт пояснил, что для снижения темпов инфляции необходимо ослабление доллара, которое продлится около года. Именно за такое время подорожание рубля окажет влияние на стоимость импортных товаров. Пока же не стоит ждать влияния падения доллара по отношению к рублю на инфляцию. Он также считает, что укрепление российской национальной валюты не является долгосрочным трендом.

Собеседник издания рассказал, что на формирование курса валют значительно влияет соотношение импорта и экспорта. Курс доллара снизится надолго, если в России заметно вырастет экспорт товаров или снизится их импорт. Однако, на данный момент подобных тенденций, по его словам, не просматривается.

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