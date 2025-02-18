Экономист Кульбака считает, что укрепление рубля не замедлит в России инфляцию

Эксперт пояснил, что для снижения темпов инфляции необходимо ослабление доллара, которое продлится около года. Именно за такое время подорожание рубля окажет влияние на стоимость импортных товаров. Пока же не стоит ждать влияния падения доллара по отношению к рублю на инфляцию. Он также считает, что укрепление российской национальной валюты не является долгосрочным трендом.