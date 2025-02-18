Экономист Остапкович считает, что мировые бренды вернутся в Россию в течение 3–5 лет

Posted 18 февраля, 09:36
Published 18 февраля, 09:36
Modified 18 февраля, 09:38
Updated 18 февраля, 09:38
Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в беседе с «Ридусом» прокомментировал перспективы возвращения многих зарубежных брендов в нашу страну в этом году.
Эксперт считает, что не стоит ждать возвращения большого количества брендов в ближайшее время, даже если геополитическая ситуация будет весьма благоприятной. Он напомнил, что возвращении различных марок говорят с момента их ухода с российского рынка. По его словам, постепенно бренды будут возвращаться, но не все сразу. Чтобы все бренды вернулись, должно пройти 3-4 года, а может и все 5 лет.
Собеседник издания подчеркнул, что для того, чтобы зарубежные компании смогли нормально работать в нашей стране, необходимо хотя бы частичное снятие санкций. Сигналом здесь могут послужить позитивные подвижки в переговорах по Украине. Он добавил, что если геополитическая ситуация улучшится, то это может повлиять на возвращение брендов. Главной проблемой для них он назвал ситуацию с международными расчётами, когда компании не могут получить выручку в своей стране.
Экономист считает, что для отечественных компаний, занявших освободившиеся позиции на российском рынке, возвращение западных компаний принесет серьезные проблемы. Дело в том, что почти все иностранные фирмы в документах внесли пункт, что в случае возвращения, им будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования. Однако, по словам Остапковича, в долгосрочной перспективе это пойдет на пользу российским производителям.
Специалист отметил, что данный процесс положительно скажется на качестве продукции и будет позитивно встречен населением, так как усилится конкуренция. В данный момент некоторые российские компании работают в неконкурентной среде, поэтому могут выставлять высокую цену за некачественный товар. После возвращения иностранных компаний, отечественным брендам придется повышать качество и, при этом, не повышать цены.
Директор ИСИЭЗ также рассказал, что возвращение брендов будет полезно тем, что снизит инфляционный фон и поможет в «передаче современных управленческих систем».