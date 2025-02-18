Экономист Остапкович считает, что мировые бренды вернутся в Россию в течение 3–5 лет

Эксперт считает, что не стоит ждать возвращения большого количества брендов в ближайшее время, даже если геополитическая ситуация будет весьма благоприятной. Он напомнил, что возвращении различных марок говорят с момента их ухода с российского рынка. По его словам, постепенно бренды будут возвращаться, но не все сразу. Чтобы все бренды вернулись, должно пройти 3-4 года, а может и все 5 лет.