Эксперт прокомментировал возвращение Visa и Mastercard

Финансист выразил мнение, что деятельность этих платёжных систем в России будет сильно ограничена. В стране уже функционирует своя платёжная система «Мир», обеспечивающая все денежные переводы внутри государства. Ей пользуются не только коммерческие предприятия, но и государственные учреждения, силовые органы и различные ведомства. Никто не даст возможности этим организациям снова обращаться к иностранным платежным системам для расчетов и выплаты зарплат.