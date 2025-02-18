Эксперт прокомментировал возвращение Visa и Mastercard

Posted 18 февраля, 07:46
Published 18 февраля, 07:46
Modified 18 февраля, 07:48
Updated 18 февраля, 07:48
Финансист выразил мнение, что деятельность этих платёжных систем в России будет сильно ограничена. В стране уже функционирует своя платёжная система «Мир», обеспечивающая все денежные переводы внутри государства. Ей пользуются не только коммерческие предприятия, но и государственные учреждения, силовые органы и различные ведомства. Никто не даст возможности этим организациям снова обращаться к иностранным платежным системам для расчетов и выплаты зарплат.
По сообщению «Ридуса», использование Visa и Mastercard позволяет отслеживать финансовые потоки, что нежелательно для недружественных стран. Эксперт отметил, что пластиковые карты Visa и Mastercard необходимы россиянам в основном для зарубежных поездок. При этом людей, которые регулярно ездят в зарубежные страны, в России всего 4% от общего количества населения.