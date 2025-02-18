vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:46

Published 18 февраля, 07:46

Modified 18 февраля, 07:48

Updated 18 февраля, 07:48

Эксперт прокомментировал возвращение Visa и Mastercard

18 февраля 2025, 07:46
Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что возвращение Visa и Mastercard на российский рынок окажется экономически невыгодным.

Финансист выразил мнение, что деятельность этих платёжных систем в России будет сильно ограничена. В стране уже функционирует своя платёжная система «Мир», обеспечивающая все денежные переводы внутри государства. Ей пользуются не только коммерческие предприятия, но и государственные учреждения, силовые органы и различные ведомства. Никто не даст возможности этим организациям снова обращаться к иностранным платежным системам для расчетов и выплаты зарплат.

По сообщению «Ридуса», использование Visa и Mastercard позволяет отслеживать финансовые потоки, что нежелательно для недружественных стран. Эксперт отметил, что пластиковые карты Visa и Mastercard необходимы россиянам в основном для зарубежных поездок. При этом людей, которые регулярно ездят в зарубежные страны, в России всего 4% от общего количества населения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика