Фестиваль имени Сергея Ефремова пройдет в Приморье — успейте подать заявки

Posted 18 февраля, 07:36
Published 18 февраля, 07:36
Modified 18 февраля, 07:38
Updated 18 февраля, 07:38
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: идейным вдохновителем организации фестиваля стала председатель городского и краевого Советов почетных граждан Светлана Морозова — при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко, главы Владивостока Константина Шестакова, множества общественных организаций.
Цель фестиваля — сохранить и увековечить память о героях России, а также сформировать образ героя и защитника Отечества и содействовать реализации творческого потенциала патриотической направленности. В составе жюри, помимо известных общественных деятелей и творческих людей, — супруга, дочь и родной брат Сергея Ефремова.
— Мы принимаем на конкурс самые разные работы, созданные в честь участников СВО, а также в память о погибших в различных вооружённых конфликтах воинах, — отметила Светлана Морозова. — Это могут быть поэзия, проза, песня, картины, рисунки, фотографии, хореографические постановки.
Мероприятие пройдет в два этапа, подать творческие работы можно до 30 апреля, а затем до 15 августа. Все участники получат памятные награды, а призёры конкурса — подарки и денежные премии. Финал конкурса состоится в сентябре 2025 года.
Все вопросы по поводу подачи заявки — по телефону: 8 (423)261-42-03.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о конкурсе плакатного искусства памяти Сергея Ефремова.