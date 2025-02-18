vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:36

Published 18 февраля, 07:36

Modified 18 февраля, 07:38

Updated 18 февраля, 07:38

Патриотический фестиваль имени Сергея Ефремова пройдёт в Приморском крае

Фестиваль имени Сергея Ефремова пройдет в Приморье — успейте подать заявки

18 февраля 2025, 07:36
Фото: Марина Микитюк. primorsky.ru.

Патриотический фестиваль имени Сергея Ефремова пройдёт в Приморском крае

Сюжет
Герои СВО
Большой патриотический фестиваль имени Героя России Сергея Ефремова, погибшего в начале февраля в Курской области, пройдёт в Приморском крае. Заявки можно отправлять уже сегодня, а финал состоится в сентябре.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: идейным вдохновителем организации фестиваля стала председатель городского и краевого Советов почетных граждан Светлана Морозова — при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко, главы Владивостока Константина Шестакова, множества общественных организаций.

Цель фестиваля — сохранить и увековечить память о героях России, а также сформировать образ героя и защитника Отечества и содействовать реализации творческого потенциала патриотической направленности. В составе жюри, помимо известных общественных деятелей и творческих людей, — супруга, дочь и родной брат Сергея Ефремова.

— Мы принимаем на конкурс самые разные работы, созданные в честь участников СВО, а также в память о погибших в различных вооружённых конфликтах воинах, — отметила Светлана Морозова. — Это могут быть поэзия, проза, песня, картины, рисунки, фотографии, хореографические постановки.

Мероприятие пройдет в два этапа, подать творческие работы можно до 30 апреля, а затем до 15 августа. Все участники получат памятные награды, а призёры конкурса — подарки и денежные премии. Финал конкурса состоится в сентябре 2025 года.

Все вопросы по поводу подачи заявки — по телефону: 8 (423)261-42-03.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о конкурсе плакатного искусства памяти Сергея Ефремова.

В чем смысл, брат: найти главное возьмутся участники конкурса имени Сергея Ефремова
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Герои СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика