«Где ваша собачка?»: ответ на вопрос может дорого обойтись жителям Приморского края

Posted 18 февраля, 02:13
Published 18 февраля, 02:13
Modified 18 февраля, 02:15
Updated 18 февраля, 02:15
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: более 40 тысяч рублей заплатят недобросовестные хозяева за самовыгул своих питомцев, а помочь оперативно установить владельца помогает чипирование животных.
С начала года было выписано 28 постановлений о наказании за самовыгул животных в Приморье.
— В январе — 16 и уже 12 — в феврале. Штраф для каждого владельца собаки на самовыгуле составит 1,5 тысячи рублей, — подчеркнул руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Станислав Крушинский.
Отметим, что 1,5 тысячи рублей — это минимальная сумма штрафа, а в целом можно и 5000 кровных рубликов лишиться — за самовыгул собак и неуборку за ними на улице.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, грозят ли штрафы владельцам старых автомобилей.