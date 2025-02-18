«Где ваша собачка?»: ответ на вопрос может дорого обойтись жителям Приморского края

Штрафы за самовыгул собак выписывают жителям Приморского края

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В Приморском крае всерьёз взялись за решение вопроса собак на самовыгуле. За два месяца 2025 года выписано уже почти три десятка штрафов за это нарушение.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: более 40 тысяч рублей заплатят недобросовестные хозяева за самовыгул своих питомцев, а помочь оперативно установить владельца помогает чипирование животных. С начала года было выписано 28 постановлений о наказании за самовыгул животных в Приморье. — В январе — 16 и уже 12 — в феврале. Штраф для каждого владельца собаки на самовыгуле составит 1,5 тысячи рублей, — подчеркнул руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Станислав Крушинский. Отметим, что 1,5 тысячи рублей — это минимальная сумма штрафа, а в целом можно и 5000 кровных рубликов лишиться — за самовыгул собак и неуборку за ними на улице. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, грозят ли штрафы владельцам старых автомобилей. Грозят ли суперштрафы приморцам — владельцам старых автомобилей? Узнать подробнее