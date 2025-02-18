Горнолыжные курорты Хабаровского края развивают в рамках нацпроекта

В время подготовки к зимнему сезону на ГЛК «Холдоми» проведена замена канатов на подъемнике кресельного типа, а также текущий ремонт коттеджей. Комплекс, расположенный в Солнечном районе, является одним из самых современных и быстроразвивающихся на Дальнем Востоке. Это подтверждают итоги III Национальной премии «Горы России», где ГЛК стал лауреатом сразу в двух номинациях: лучший в России горнолыжный курорт ДФО и лучший в России гостиничный комплекс горнолыжного курорта ДФО.