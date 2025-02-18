Горнолыжные курорты Хабаровского края развивают в рамках нацпроекта

Posted 18 февраля, 04:16
Published 18 февраля, 04:16
Modified 18 февраля, 04:18
Updated 18 февраля, 04:18
Как напомнили в министерстве туризма края, государственная поддержка бизнесу оказана за счет федеральной единой субсидии, которую регион получил по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
— Развитие горнолыжного туризма и территорий, где любители зимнего отдыха могут получить услуги, отвечающие требованиям безопасности, — важное направление для нашей отрасли. В минувшем году по итогам конкурсного отбора возместить до 85 процентов понесенных затрат смогли горнолыжный комплекс «Холдоми» и туристический комплекс «Воронеж». Они получили 6 и 5 миллионов рублей соответственно. Эти деньги пошли на ремонт средств размещения и оборудования для комфортного проживания и катания отдыхающих, — рассказали в профильном ведомстве.
В время подготовки к зимнему сезону на ГЛК «Холдоми» проведена замена канатов на подъемнике кресельного типа, а также текущий ремонт коттеджей. Комплекс, расположенный в Солнечном районе, является одним из самых современных и быстроразвивающихся на Дальнем Востоке. Это подтверждают итоги III Национальной премии «Горы России», где ГЛК стал лауреатом сразу в двух номинациях: лучший в России горнолыжный курорт ДФО и лучший в России гостиничный комплекс горнолыжного курорта ДФО.
— Мы также первыми в стране открыли горнолыжный сезон. И это в том числе результат внимания правительства края к развитию отрасли в целом и горнолыжного туризма в частности. Сейчас работаем над дальнейшим увеличением номерного фонда, поскольку комплекс далеко не всегда может разместить всех желающих, — отметил генеральный директор ГК «Холдоми» Андрей Олефиренко.
Курорт начал работу 20 ноября 2024 года. Если позволит погода, закрывать сезон планируют на майских праздниках.
Туристический комплекс «Воронеж» в 2024 году обновил систему оснежения. На курорте установили пушку SMI Super PoleCat, которая позволяет производить от 5 до 23 кубометров снега в час с дальностью выброса 60 метров. Для пушки смонтирована новая насосная станция, установлен насос, проведены водовод протяженностью 120 метров, а также электрокабель для подключения системы.
Комплекс в пригороде Хабаровска начал работу 14 декабря 2024 года. По прогнозам, сезон катаний здесь продлится до конца марта. К услугам гостей лыжный сервис, прокат, каток, отдых в шале и баня.
Как отметили в краевом министерстве туризма, поддержка бизнеса будет продолжена в текущем году в рамках обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Конкурс на предоставление субсидий предпринимателям планируется провести во втором полугодии.