Картина дня в Приморье: жуткая история, два выстрела за ребёнка и страх бизнесменов

Posted 18 февраля, 11:32
Published 18 февраля, 11:32
Modified 18 февраля, 11:34
Updated 18 февраля, 11:34
Спас ребёнка и чуть не погиб
Подростки лупили обессилевшего мальчика. Неравнодушный житель Владивостока подумал то, о чем подумали бы многие — беззащитное дитя избивают среди ночи. Но все оказалось не так.
Опасность настигла жительницу Приморья дома
Иногда человек может ощущать себя беззащитным даже в безопасности. Именно такой страх недавно ощутила жительница Приморского края.
Бизнесменов ждёт тюрьма?
Подписчики соцсетей встревожены тем, что предприниматели, занимающиеся строительством коттеджных поселков «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф», избегут правосудия. Ранее на бизнесменов возбудили уголовное дело из-за подозрений в хищении денег жителей Приморского края.