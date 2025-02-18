vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 11:32

Published 18 февраля, 11:32

Modified 18 февраля, 11:34

Updated 18 февраля, 11:34

Картина дня в Приморье: жуткая история, два выстрела за ребёнка и страх бизнесменов

Картина дня в Приморье: жуткая история, два выстрела за ребёнка и страх бизнесменов

18 февраля 2025, 11:32
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Спас ребёнка и чуть не погиб

Подростки лупили обессилевшего мальчика. Неравнодушный житель Владивостока подумал то, о чем подумали бы многие — беззащитное дитя избивают среди ночи. Но все оказалось не так.

Били друга в отключке: приморец заступился за ребенка и получил 2 выстрела в голову
Узнать подробнее

Опасность настигла жительницу Приморья дома

Иногда человек может ощущать себя беззащитным даже в безопасности. Именно такой страх недавно ощутила жительница Приморского края.

Дверь скрипнула и сердце заколотилось: леденящая душу история произошла в Приморье
Узнать подробнее

Бизнесменов ждёт тюрьма?

Подписчики соцсетей встревожены тем, что предприниматели, занимающиеся строительством коттеджных поселков «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф», избегут правосудия. Ранее на бизнесменов возбудили уголовное дело из-за подозрений в хищении денег жителей Приморского края.

Читайте также:
Картина дня в Приморье: опасная стихия, покалеченный автобус и буллинг стилисткиКартина дня в Приморье: цены тают, эвакуаторы на пределе и лапы в кровиКартина дня в Приморье: лютая жесть в подъезде, аварийное безумие и «золотые» розы
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги#Картина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика