Куски «Чайзера» на штрафстоянке: появились детали ужаснейшего ДТП в Приморье — фото

Posted 18 февраля, 05:41
Published 18 февраля, 05:41
Modified 18 февраля, 05:43
Updated 18 февраля, 05:43
В Уссурийске произошло одно из самых эпичных ДТП, по мнению многих приморцев. Разорванный в клочья «Чайзер» изумил подписчиков новых медиа, а лежащий на голом асфальте участник столкновения «добил» впечатлительных комментаторов.
В пресс-службе регионального УМВД опубликовали не менее шокирующие подробности резонансного инцидента. Оказалось, водитель седана не пропустил «Тойота Альфард», который двигался с преимуществом. Более того, автомобилист на «Чайзере» сел за руль не только без прав, но и в алкогольном опьянении.
В результате аварии пострадали два пассажира микроавтобуса, им отправили на амбулаторное лечение. Рулевого седана госпитализировали в больницу.
На виновника ДТП составили «букет» из административных протоколов. Изувеченный транспорт, точнее то, что от него осталось, транспортировали на стоянку временного задержания.
Приморцы отреагировали на дорожное происшествие.
«Всегда поражаюсь тому, как пьяные выживают даже при самых жутких обстоятельствах»;
«Хорошо, что все живы. Но товарищу на „Чайзере“ нужно пожизненно запретить садиться за руль»;
«Виновнику очень повезло, что обошлось без жертв».
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии, которая приключилась в краевой столице после снегопада.