Куски «Чайзера» на штрафстоянке: появились детали ужаснейшего ДТП в Приморье — фото

В пресс-службе регионального УМВД опубликовали не менее шокирующие подробности резонансного инцидента. Оказалось, водитель седана не пропустил «Тойота Альфард», который двигался с преимуществом. Более того, автомобилист на «Чайзере» сел за руль не только без прав, но и в алкогольном опьянении.