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Posted 18 февраля, 05:41

Published 18 февраля, 05:41

Modified 18 февраля, 05:43

Updated 18 февраля, 05:43

Опубликованы подробности страшного столкновения в Приморском крае

Куски «Чайзера» на штрафстоянке: появились детали ужаснейшего ДТП в Приморье — фото

18 февраля 2025, 05:41
Фото: Изображение Midjourney.

Опубликованы подробности страшного столкновения в Приморском крае

Сюжет
Снегопад
Разорванный седан ошеломил подписчиков местных телеграм-каналов. В полиции поделились подробностями громкого дорожного инцидента.

В Уссурийске произошло одно из самых эпичных ДТП, по мнению многих приморцев. Разорванный в клочья «Чайзер» изумил подписчиков новых медиа, а лежащий на голом асфальте участник столкновения «добил» впечатлительных комментаторов.

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В пресс-службе регионального УМВД опубликовали не менее шокирующие подробности резонансного инцидента. Оказалось, водитель седана не пропустил «Тойота Альфард», который двигался с преимуществом. Более того, автомобилист на «Чайзере» сел за руль не только без прав, но и в алкогольном опьянении.

В результате аварии пострадали два пассажира микроавтобуса, им отправили на амбулаторное лечение. Рулевого седана госпитализировали в больницу.

На виновника ДТП составили «букет» из административных протоколов. Изувеченный транспорт, точнее то, что от него осталось, транспортировали на стоянку временного задержания.

Фото: prim_police

Приморцы отреагировали на дорожное происшествие.

«Всегда поражаюсь тому, как пьяные выживают даже при самых жутких обстоятельствах»;
«Хорошо, что все живы. Но товарищу на „Чайзере“ нужно пожизненно запретить садиться за руль»;
«Виновнику очень повезло, что обошлось без жертв».

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии, которая приключилась в краевой столице после снегопада.

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#Новости#Владивосток#Снегопад#Уссурийск#Алкогольное опьянение#Массовая авария#Приморский край#ДТП#Происшествия#Госпитализация
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