Недвижка в Москве и Lexus под арестом: попадут ли приморские бизнесмены за решетку?

Posted 18 февраля, 06:44
Published 18 февраля, 06:44
Modified 18 февраля, 06:46
Updated 18 февраля, 06:46
Однако в пресс-службе прокуратуры заявили, что ведомство подавало на ходатайство о заключении фигурантов под стражу и домашний арест в октябре и ноябре 2024 года, но суд отклоняет обращения.
Более того, один из подозреваемых пытался продать дорогостоящее имущество через фиктивный договор, скрывая сделку от следствия.
Стоит отметить, что под контролем прокуратуры удалось арестовать несколько автомобилей: Mitsubishi Delica, Nissan Mistral, Nissan Patrol и Lexus LX600 2022 года выпуска, стоимость которого варьируется от 18 до 20 миллионов рублей. Более того, под арест попали три парковочных места и здание во Владивостоке, а также один участок и три помещения в Москве.
Сейчас следователи продолжают распутывать клубок из преступлений, пытаясь высчитать количество потерпевших и общую сумму ущерба. Только на текущей неделе удалось установить 30 пострадавших.
«Прокуратура Приморья, как и прежде, обращается к жителям края, пострадавшим от действий компаний ООО „Современные строительные системы“ и ООО „Теплоблок ДВ“, о необходимости обращаться с заявлениями в следственную часть СУ УМВД России по Приморскому краю (ул. Мельниковская, д. 103, г. Владивосток), телефоны: +7 (423) 249-02-85, +7 (423) 221-43-24», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мошенники присваивали земли инвалидов и ветеранов в Приморском крае.