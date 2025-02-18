Недвижка в Москве и Lexus под арестом: попадут ли приморские бизнесмены за решетку?

Стоит отметить, что под контролем прокуратуры удалось арестовать несколько автомобилей: Mitsubishi Delica, Nissan Mistral, Nissan Patrol и Lexus LX600 2022 года выпуска, стоимость которого варьируется от 18 до 20 миллионов рублей. Более того, под арест попали три парковочных места и здание во Владивостоке, а также один участок и три помещения в Москве.