Ну, накормил: аттракцион невиданной щедрости устроил мужчина во Владивостоке — видео

Чайкам скормил небольшой улов рыбак во Владивостоке

Сюжет Зимняя рыбалка

Не повезло с уловом сегодня одному из любителей зимней рыбалки во Владивостоке. Поймал несколько штук корюшки-зубатки. Ну не домой же нести? И он устроил «раздачу слонов».

Необычное и милое видео появилось в рыбацких группах Владивостока в одном из мессенджеров. На нём один из любителей зимней рыбалки скармливает немудрящий улов чайкам — а те и рады! Видео: Улов25 «1» 70 . Несколько чаек в бухте Воевода сегодня точно могут назвать себя везунчиками: им перепала свежая вкусная рыбка! Отметим, что комментарии к видео добродушные, веселые. «Зубарями чаек кормит, во дает!» — отмечают просмотревшие видео. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как вкусно приготовить минтай и чем он полезен. Минтай бьет рекорды — почему «кошачья рыба» популярна в России и как ее приготовить Узнать подробнее