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Posted 18 февраля, 07:02

Published 18 февраля, 07:02

Modified 18 февраля, 07:04

Updated 18 февраля, 07:04

Чайкам скормил небольшой улов рыбак во Владивостоке

Ну, накормил: аттракцион невиданной щедрости устроил мужчина во Владивостоке — видео

18 февраля 2025, 07:02
Фото: vostokmedia.com.

Чайкам скормил небольшой улов рыбак во Владивостоке

Сюжет
Зимняя рыбалка
Не повезло с уловом сегодня одному из любителей зимней рыбалки во Владивостоке. Поймал несколько штук корюшки-зубатки. Ну не домой же нести? И он устроил «раздачу слонов».

Необычное и милое видео появилось в рыбацких группах Владивостока в одном из мессенджеров. На нём один из любителей зимней рыбалки скармливает немудрящий улов чайкам — а те и рады!

Видео: Улов25 «1» 70.

Несколько чаек в бухте Воевода сегодня точно могут назвать себя везунчиками: им перепала свежая вкусная рыбка!

Отметим, что комментарии к видео добродушные, веселые. «Зубарями чаек кормит, во дает!» — отмечают просмотревшие видео.

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#Новости#Видео#Владивосток#Зимняя рыбалка#Приморский край#Подледная рыбалка
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