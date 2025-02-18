Ну, накормил: аттракцион невиданной щедрости устроил мужчина во Владивостоке — видео

Posted 18 февраля, 07:02
Published 18 февраля, 07:02
Modified 18 февраля, 07:04
Updated 18 февраля, 07:04
Необычное и милое видео появилось в рыбацких группах Владивостока в одном из мессенджеров. На нём один из любителей зимней рыбалки скармливает немудрящий улов чайкам — а те и рады!
Несколько чаек в бухте Воевода сегодня точно могут назвать себя везунчиками: им перепала свежая вкусная рыбка!
Отметим, что комментарии к видео добродушные, веселые. «Зубарями чаек кормит, во дает!» — отмечают просмотревшие видео.
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