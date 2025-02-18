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Posted 18 февраля, 10:24

Published 18 февраля, 10:24

Modified 18 февраля, 10:59

Updated 18 февраля, 10:59

Тигра заметили в посёлке Тихое Надеждинского района Приморья

Он там живет: тигр зашел в поселок в Приморье неслучайно

18 февраля 2025, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.

Тигра заметили в посёлке Тихое Надеждинского района Приморья

Сюжет
Тигр
Ночью 17 февраля жители посёлка Тихое стали свидетелями редкого зрелища: тигр вновь вышел на окраину населённого пункта. По информации специалистов, этот хищник регулярно появляется в окрестностях села, причем неспроста.

17 февраля 2025 года в 23:11 тигр был замечен в посёлке Тихое Надеждинского района. По словам специалистов, этот тигр обитает в окрестностях посёлка и попадает в объектив камеры, установленной на окраине села, регулярно.

«В окрестностях посёлка обитает тигр и он регулярно отмечается на этой камере (она стоит в леске рядом с окраиной села), примерно раз в 1,5 месяца. Какие-либо животные не пропали в этот раз. Специалисты охотнадзора ещё протропят тигра, чтобы убедится, что он транзитом прошёл», — рассказал руководитель центра «Тигр» Сергей Арамилев.

В крае это уже шестой случай выхода тигра в населенный пункт с начала года.

Ранее «Восток-Медиа» писало об отлове молодой тигрицы в Приморском крае.

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