Он там живет: тигр зашел в поселок в Приморье неслучайно

Posted 18 февраля, 10:24
Published 18 февраля, 10:24
Modified 18 февраля, 10:59
Updated 18 февраля, 10:59
17 февраля 2025 года в 23:11 тигр был замечен в посёлке Тихое Надеждинского района. По словам специалистов, этот тигр обитает в окрестностях посёлка и попадает в объектив камеры, установленной на окраине села, регулярно.
«В окрестностях посёлка обитает тигр и он регулярно отмечается на этой камере (она стоит в леске рядом с окраиной села), примерно раз в 1,5 месяца. Какие-либо животные не пропали в этот раз. Специалисты охотнадзора ещё протропят тигра, чтобы убедится, что он транзитом прошёл», — рассказал руководитель центра «Тигр» Сергей Арамилев.
В крае это уже шестой случай выхода тигра в населенный пункт с начала года.
Ранее «Восток-Медиа» писало об отлове молодой тигрицы в Приморском крае.