Он там живет: тигр зашел в поселок в Приморье неслучайно

«В окрестностях посёлка обитает тигр и он регулярно отмечается на этой камере (она стоит в леске рядом с окраиной села), примерно раз в 1,5 месяца. Какие-либо животные не пропали в этот раз. Специалисты охотнадзора ещё протропят тигра, чтобы убедится, что он транзитом прошёл», — рассказал руководитель центра «Тигр» Сергей Арамилев.